الأميرتان الأردنيتان سارة وعائشة في ظهور نادر.. وإعلامي لبناني يتغزل بجمالهن

نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم صورة له برفقة الأميرتين سارة وعائشة، توأم الأمير فيصل بن الحسين شقيق العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وأشار الإعلامي اللبناني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" في الصورة الى جمال الأميرتين سارة وعائشة وبأن قلبه "يتأرج" (يشتعل) وهو يقف بينهما.

وأرفق الإعلامي ريكاردو كرم صورته بتعليق باللغتين العربية الإنجليزية جاء فيه: "بين الأميرتين الشقيقتين الساحرتين سارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، يتأرج قلبي".

وحظيت الصورة على إعجاب متابعي الإعلامي ريكاردو كما جرى تداولها عبر صفحات معنية بأخبار العائلات الملكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المعلقون الى جمال الأميريتين وبأنهما ورثتا الجمال الأوروبي من والدهما الأمير فيصل بن الحسين ووالدتهما عالية الطباع.

يذكر أن زيارة الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم الحالية للأردن للمشاركة في مهرجان عمان السينمائي الذي انطلقت دورته الثانية الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من خمسين فيلمًا من 26 دولة تتنافس في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

زوجات الأمير فيصل بن الحسين

تزوج الأمير فيصل بن الحسين في عام 1987 من عالية توفيق الطباع، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة عالية الفيصل، وتطلقا في أبريل 2008. وأنجبا قبل انفصالهما:

الأميرة آية (ولدت في عام 1990).

الأمير عمر (ولد في عام 1993).

الأميرة عائشة (ولدت في عام 1997).

الأميرة سارة (ولدت في عام 1997).

وفي 24 مايو 2010 عقد الأمير فيصل بن الحسين قرانه على سارة بسام قباني، وأصبحت تلقب بعد الزواج بالأميرة سارة الفيصل، وتم زفافهما في 16 سبتمبر 2010.

وفي 5 يناير 2014 عقد الأمير فيصل بن الحسين قرانه على زينا فارس لباده، وأنجب منها عبد الله في 18 فبراير 2016، ومحمد في 8 إبريل 2017.