الأمير أندرو يواجه تهمًا أخلاقية.. ومطعم للبيتزا يدفع الثمن!

قبل يوم السبت الماضي، كان مطعم "بيتزا اكسبرس" مطعمًا عاديًا ولكن مع غروب شمس يوم الأحد وبث مقابلة الأمير "آندرو" مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC أصبح المطعم تحت الأنظار بصورة كبيرة وسلبية.

وفي حوار مع BBC ناقش دوق يورك ونجل الملكة إليزابيث الثانية، الاتهامات بشأن صلته برجل الأعمال الأميركي المُنتحر والمتهم بارتكاب جرائم جنسية "جيفري إبستين"، وتم سؤال الأمير بشأن اتهامات سيدة له بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه وهي مراهقة مُحتجزة لأغراض جنسية من جانب إبستين.

وقال الأمير البالغ من العمر 59 عامًا أنه لا يتذكر مقابلة "فيرجينيا روبرت" وإنه كان في محل "بيتزا إكسبريس" مع ابنته في الوقت الذي تدعي أنه مارس فيه الجنس معها.

وبعد بث المقابلة، حصل فرع "بيتزا إكسبريس" الواقع في بلدة ووكينغ الذي ذكره الأمير على العديد من التقييمات الساخرة والسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الخدمات وتوصيل الطعام.

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وقال الأمير لـBBC: "في ذلك اليوم بالذات، نفهم الآن أنه بتاريخ العاشر من مارس، كنت في المنزل... كنت مع الأطفال وأخذت بياتريس (الابنة) إلى فرع (بيتزا إكسبريس) في ووكينغ لحضور حفل في فترة ما بعد الظهيرة".

وأضاف الأمير: "الذهاب إلى (بيتزا إكسبريس) في ووكينغ شيء غير عادي تمامًا بالنسبة لي لأفعله. لم أزر ووكينغ إلا مرات عدة فقط وأتذكرها بشكل غريب".

وفي غضون دقائق من بث المقابلة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تسخر من حديث الأمير. فقد قال أحدهم: "إذا كنت في حاجة إلى عذر، فهذا هو المطعم لك".

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ومع ازدياد التعليقات الساخرة، سرعان ما أصبح وسم "بيتزا إكسبريس" من أكثر الوسوم تداولًا على موقع التدوين "تويتر".

يذكر أن الصداقة التي جمعت الأمير "أندرو" و"إبستين" محل الكثير من الاستهجان منذ أن "قتل" الأخير نفسه في السجن وهو ينتظر المحاكمة بتهمة الإتجار بالنساء.

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وقال الأمير "أندور" إن إقامته في منزل "إبستين" عام 2010 "غير مناسبة"، لكنه لم يعرب عن ندمه على هذه الصداقة.

كما أنكر دوق يورك ممارسته الجنس مع "فيرجينيا روبرتس"، التي قالت إنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه وهي بعمر السابعة عشرة.

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