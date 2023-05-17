الأمير تركي الفيصل بالزي السعودي على سجادة كان الحمراء

البوابة - نجح الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود في لفت الأنظار له لدى حضوره افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين مع توافدحوالي خمسة وثلاثين ألف مشارك فيه هذا العام.

وحرص الأمير السعودي تركي الفيصل على أن يكون حضوره في هذا المهرجان العالمي، والذي يحظى بتغطية إعلامية مهيبة، مميزًا ومختلفًا عن باقي الحضور الذين أتو من جميع أنحاء العالم.

الأمير تركي الفيصل في مهرجان كان

وفي الوقت الذي ارتدى فيه حضور مهرجان كان السينمائي الدولي ببدلات التوكسيدو السوداء، تألق الأمير تركي الفيصل باللباس السعودي الكامل بدءًا من الغترة والعقال وانتهاءً بالبشت المصنوع من أجود أنواع القماش.

ورأى مراقبو الحدث العالمي أن إطلالة الأمير تركي الفيصل في مهرجان كان السينمائي الدولي تُعد دليلًا على اعتزازه بهوته وموروثه الوطني السعودي.

واجتاحت صور الأمير تركي الفيصل على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي منصات التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارات الإشادة والإعجاب.

وعبر عدد كبير من متداولي صور الأمير السعودي عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لرؤية شخصية سعودية ملكية بالملابس السعودية التقليدية في محفلٍ دولي هام.

في أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم ..

الأمير #تركي_الفيصل يلفت أنظار الحضور في مهرجان كان السينمائي بالزيّ السعودي 🇸🇦 pic.twitter.com/aYzaV9UEUz — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 17, 2023

وتواجد الأمير تركي على السجادة الحمراء برفقة الكاتب والمخرج السينمائي عبدالله آل عياف، والمدير العام لتنمية القطاع وجذب الاستثمار في هيئة الأفلام السعودية عبدالجليل الناصر ، والمنتج السعودي محمد التركي والإعلامية جمانا الراشد.

مهرجان كان السينمائي

توافد حوالي خمسة وثلاثين ألف مشارك نحو قصر المهرجانات في مدينة كان لحضور حفل افتتاح الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة ما بين السادس عشر والسابع والعشرين من مايو 2023.

وتعود النسخة الجديدة من مهرجان كان السينمائي الدولي بقوة كبيرة بعد دورات قلّصتها جائحة كورونا، ليتوافد نخبة من نجوم العالم تحت أضواء عدسات المصوّرين القادمين من القارّات الخمس.