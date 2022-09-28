بعد أداء القسم.. الأمير خالد بن سلمان يقبل يد ولي العهد ويثير تفاعلًا واسعًا

حظيت الطريقة التي عبر فيها الأمير خالد بن سلمان عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالثقة الممنوحة له وتسلمه حقيبة وزارة الدفاع السعودية، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وبعد صدور الأوامر الملكية مساء أمس الثلاثاء بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أدى الوزراء الجدد القسم أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز من بينهم الأمير خالد بن سلمان.

وفور انتهائه من تلاوة القسم، توجه الأمير خالد بن سلمان نحو والده الملك سلمان وقبل يده ثم توجه فورًا نحو شقيقه الأمير محمد بن سلمان مقبلًا يده وركبته للتعبير عن اعتزازه بثقة القيادة السعودية به.

وتفاعل المغردون على موقع التدوين "تويتر" مع اللقطات العفوية التي تلت أداء الأمير خالد القسم، وحرصه على تقبيل يد شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والاحترام الذي يكنه له.

الأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع في إطار تغيير حكومي أبقى على وزيري الخارجية والنفط في منصبيهما.

وعقب صدور الإرادة الملكية، رفع الأمير خالد شكرًا للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد على تعيينه وزيرًا للدفاع سائلًا الله التوفيق والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

وتاليًا نص التغريدات التي نشرها الأمير خالد عقب صدور الإرادة الملكية.

من هو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

اسمه الكامل: خالد بن سلمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود

خالد بن سلمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود تاريخ الولادة: 1988

1988 والده: الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان بن عبدالعزيز والدته: الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين

الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين زوجته: الأميرة نورة بنت محمد بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

دراسة الأمير خالد

يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية

يحمل شهادة كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي من جامعة هارفارد

بدأ الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الآداب من جامعة جورجتاون ولكن تم تعليق دراسته

مسيرة الأمير خالد المهنية

بدأ مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي (تي-6 تكسان) و (تي-38) في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.

ثم برنامج طيران على طائرة (إف-15 إس) في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران.

قام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي.

قام بمهمات في أجواء اليمن كجزء من عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل.

إصابة الأمير خالد

أثناء التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، تعرض لإصابة في ظهره أجبرته على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطًا في مكتب وزير الدفاع.

الأمير خالد في السلك الدبلوماسي