الأمير خالد يقدم أرواق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى لندن.. وزوجته البريطانية تخطف الأنظار (صور)

استقبلت الملكة إليزابيث في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء الماضي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى بريطانيا.

وحرص الأمير خالد على اصطحاب زوجته الأميرة "لوسي كوثبرت" التي تمكنت من أن تخطف الأنظار لها حتى تسائل العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن هويتها.

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وظهرت الأميرة "لوسي" بإطالالة ملكية بسيطة بفستان وردي ذي أكمام طويلة فيما أسدلت شعرها بطريقة عفوية على كتفيها.

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من هي الأميرة "لوسي كوثبرت"؟

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اسمها الكامل هو "لوسي كارولين كوثبرت" ولدت عام 1982 وتبلغ من العمر 37 عامًا.

وهي حفيدة دوق نورثمبرلاند العاشر "هيو ألجرن بيرسي" (6 أبريل 1914 - 11 أكتوبر 1988)، الذي كان نجل آلان بيرسي، دوق نورثمبرلاند الثامن، والسيدة هيلين جوردون لينوكس.

والدتها هي الأميرة "فيكتوريا لوسي ديانا بيرسي" (مواليد 19 أبريل 1949) التي تزوجت من "إيدان كوثبرت" في 4 أكتوبر 1975 ولكنهما تطلقا لاحقًا. ثم تزوجت من "تشارلز ليون فيلوز" عام 2000 ووتم الطلاق عام 2006.

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لديها ثلاثة أشقاء وهم "أليس كوثبرت" (41 عامًا)، مولي كوثبرت (35 عامًا)، ديفيد كوثبرت (32 عامًا).

وهي ابنة أخ دوق نورثمبلاند "رالف جورج ألغرنون بيرسي" الذي تقدر ثروته بحوالي 300 مليون جنيه استرليني.

تزوجت من الأمير خالد عام 2011، وحسب صحيفة "Cbs News"، فإن حفل الزفاف لم تجرى تقاليده حسب الاحتفالات الملكية بالمملكة المتحدة فكان بسيط للغاية، وأن الزوجين تزوجا في مكتب تسجيل أوكسفورد، بتكلفة 167 جنيهًا بريطانيًا فقط.

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وظهرت الأميرة خلال حفل زواجها بفستان أبيض ضيق مع جاكت كريمي اللون، أما العريس فقد ارتدى لباس أوربي أنيق رمادي اللون ورباط عنق مخطط، والغريب أن العروسين بعد أن انتهيا من عقد القران ركبا أوتوبيس مع أصدقائهما وأسرتيهما ولم يركبا ليموزين فاخرة أو عربة تجرها الخيول، حسبما جاء في صحيفة "صانداي تايمز".

الأمير خالد بن بندر

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هو الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مواليد 1977م، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة.

كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في ألماني، ووالده هو الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود رئيس المخابرات السعودية سابقًا.

بعد أن تخرج الأمير خالد من كلية الدراسات الشرقية من "بيمبروك" في جامعة أكسفورد، ذهب للعمل في الأمم المتحدة في نيويورك، وتخرج من أكاديمية "ساند هيرست" الملكية العسكرية، ثم درس في مدرسة فليتشر للقانون والدبلوماسية قبل العمل لمدة 3 سنوات كمستشار للسفير السعودي في واشنطن، وفي العام 2006 أسس شركة "الدايم القابضة"، كذلك شغل الأمير منصب الرئيس التنفيذي في "الدايم بونج لويد"، وهي مشروع مشترك بين "الدايم" و"مجموعة بونج لويد الهندية".

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