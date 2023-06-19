بالصور: الأمير هاشم يخطف الأنظار خلال جولته في إسبانيا

البوابة - اصطحب ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا ابنهما الأصغر الأمير هاشم بن عبدالله الثاني خلال زيارتهما الرسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد والتي بدأت اليوم الإثنين، 19 يونيو 2023.

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلات المالكة حول العالم الصور الأولى من الاستقبال الرسمي الذي أجري للعائلة المالكة الأردنية من قبل الجانب الإسباني.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يلتقي الأمير هاشم بن عبدالله في القصر الملكي بمدريد

وظهر الأمير هاشم في إحدى اللقطات وهو يلقي التحية على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بينما شوهدت الملكة رانيا برفقة الملكة ليتيزيا في ورشة عمل التراث الوطني وورش العمل في القصر الملكي بمدريد.

الأمير هاشم يلتقي رئيس وزراء إسبانيا

كما شارك الأمير هاشم بن عبدالله في الاجتماعات الرسمية التي أجراها والده الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال الزيارة الملكية الرسمية الي اسبانيا.

الملكة رانيا تلتقي الملكة ليتيزيا

الملكة ليتيزيا تستقبل الملكة رانيا في القصر الملكي بمدريد

اصطحبت الملكة ليتيزيا ضيفتها الملكة رانيا إلى ورشة عمل التراث الوطني وورش العمل Patrimonio Nacional في القصر الملكي بمدريد.

تفاصيل زيارة العائلة الهاشمية الرسمية لإسبانيا

يصل الملك عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا والأمير هاشم بن عبدالله العاصمة الإسبانية مدريد يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، حيث يستقبلهما الملك فيليب والملكة ليتيزيا في القصر الملكي.

يعقد الملك عبدالله الثاني والملك فيليب اجتماعًا خاصًا في القصر الملكي.

تزور الملكة ليتيزيا والملكة رانيا ورش عمل التراث الطبيعي وورش العمل في القصر الملكي.

سيقدم الزوجان الملكي الإسباني مأدبة غداء على شرفهما.

كما سيحضر الملك عبدالله الثاني وعائلته مأدبة عشاء في قلعة الكازار للملوك المسيحيين في قرطبة.

يلتقي الملك فيليب والملك عبدالله الثاني يوم غدٍ الثلاثاء، في Palacio de la Merced في المدينة الأندلسية في إطار عملية العقبة التي يروّج لها ملك الأردن من أجل تهدئة الشرق الأوسط.

الأمير هاشم يزف الأميرة رجوة

وكان الأمير هاشم بن الحسين قد أثار تفاعلًا واسعًا حين زفّ الأميرة رجوة الحسين إلى زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي كان ينتظرها في شرفة قصر زهران بحضور أفراد العائلة الهاشمية وعائلة العروس وضيوف الأردن من الملوك والأمراء والسلاطين والشيوخ وأولياء العهد.

وبحسب العادات والتقاليد الهاشمية، يقوم أحد أفراد العائلة الهاشمية بزف العروس، سواء أكانت أميرة أو من خارج العائلة الهاشمية، لعريسها الذي يكون بانتظارها إلى جانب إمام الحضرة الهاشمية الشيخ (المأذون الشرعي) والشاهدين على العقد.