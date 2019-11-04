الأمير هاشم يُرزق بمولوده الخامس.. والعاهل الأردني أول المهنئين

استقبل الأمير هاشم، أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، مولوده الخامس من زوجته فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان.

واختار الأمير اسمًا مُركبًا لطفله الأمير محمد الحسن الذي ولد في 21 أكتوبر الماضي، وهو النهج الذي اعتمده في تسمية أبنائه الأربعة وهم:

الأميرة هالة النور (ولدت في 6 أبريل 2007 ).

الأميرة راية النور (ولدت في 4 يوليو 2008 ).

الأميرة فاطمة العالية (ولدت في 5 نوفمبر 2011 ).

الأمير الحسين حيدرة. (ولد في 15 يوليو 2015).

فيما قدم العاهل الأردني التهنئة للأمير هاشم بقدوم مولوده الجديد، في صورة نشرها الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني.

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من هو الأمير هاشم؟

ولد الأمير هاشم بن الحسين في 10 يونيو 1981 وهو أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة نور الحسين.

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أنهى دراسته الابتدائية في عمّان، ثم أتم تعليمه الإعدادي والثانوي في الولايات المتحدة، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة وتخرج منها بالتميّز عام 2000 ، ودرس بعدها بكلية الدراسات الخارجية بجامعة جورجتاون الأمريكية والذي أنهى دراسته بها في 12 أغسطس 2005 .

كما أكمل دراسته العليا في علوم القرآن في جامعة البلقاء التطبيقية وتخرج منها في 5 سبتمبر 2006 .

تم تعيينه في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 من قِبل الملك عبد الله الثاني.

يعمل حاليًا كضابط في القوات المسلحة الأردنية برتبة رائد، كما يرأس حاليًا الاتحاد الأردني للكيك بوكس.

أسرته:

في 6 يناير 2006 عقد قرانه على "فهدة أبو نيان" ابنة رجل الأعمال السعودي "محمد بن إبراهيم أبو نيان"، وحفيده الامير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الام والتي لقبت بعد زواجها منه بالأميرة "فهدة هاشم".

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أما الأمير تركي بن خالد بن أحمد السديري فقد سبق أن عمل وزير دولة عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ثم رئيس لهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بمرتبة وزير.

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