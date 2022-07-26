الأهم في عالم الملاكمة : بيع حزام محمد علي بمبلغ قياسي

أعلنت شركة "هيريتيدج للمزادات - Heritage Auctions” عن إتمام بيع حزام فاز به أسطورة الملاكمة محمد علي أمام جورج فورمان عام 1974 في نزالٍ أطلق عليه "نزال القرن".

وكشفت الشركة بأن رجل الأعمال الأميركي ومالك نادي إنديانابوليس كولتس، جيم إيرساي، هو من قام بشراء حزام محمد علي مقابل 6.18 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ لأحد المقتنيات الرياضية في تاريخ دار المزادات الشهيرة.

وقال جامع التذكارات جيم إيرساي أن عملية الشراء تمت يوم الأحد الماضي، معربًا عن شعوره بالفخر لضم هذا الحزام إلى مجموعته الثمينة المؤلفة من تذكارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وذكر بأنه ينوي عرض الحزام ضمن مجموعته الثمينة في 2 أغسطس في نافي بيير في شيكاغو وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس.

من جهته قال كريس آيفي مدير المزادات الرياضية في شركة هيرتيدج: "بعد بضع ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يجولان ذهابًا وإيابًا لأجل الحزام، أثبتت هذه المعركة أنها جديرة بذلك".

وتُعد هذه الصفقة من بين أعلى الأسعار التي تم دفعها على الإطلاق لشراء “تذكار رياضي” يعود لأحد اللاعبين الشهيرين.

يذكر أن حزام محمد علي دخل المجال العام لأول مرة في عام 1988 عندما تم بيع محتويات مدرب الملاكمة الراحل، درو بونديني، في مزاد علني.

حزام محمد علي

حزام ارتداه محمد علي في "مواجهة في الأدغال" الشهيرة أمام الملاكم جورج فورمان والتي أقيمت في الثلاثين من أكتوبر 1974 في ملعب 20 مايو (ملعب تاتا رفائيل حاليًا) في كينشاسا، زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا).

وحضر النزال حينها 60 ألف متفرج ونحو مليار مشاهد تلفزيوني حول العالم شهدوا فوز علي بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

وقد أطلق على مواجهة فورمان وعلي"نزال القرن" باعتبارها أعظم حدث رياضي في القرن العشرين.

كما حقق نزال "مواجهة الأدغال" أو "نزال القرن" ما يقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي (500 مليون دولار معدلة حسب التضخم) في الإيرادات العالمية.

كما جاءت أهمية هذا النزال وإطلاق اسم "نزال القرن" عليه، لأنه أتى في رحلة محمد لاستعادة لقبه بعد عودته من الإيقاف الذي أعقب رفضه الانضمام إلى حرب فيتنام.

محمد علي

اسمه الكامل: كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور

كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور ولادته : 17 يناير 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي

17 يناير 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي وفاته : 3 يونيو 2016 عن عمر ناهز 74 عامًا

3 يونيو 2016 عن عمر ناهز 74 عامًا ملاكم أمريكي

ديانة محمد علي

ولد لعائلة أميركية سوداء من الطبقة المتوسطة وكان والده ميثوديا، لكن أمه ربته وأخاه على المذهب المعمداني، لكنه اعتنق الإسلام في عام 1964م وغير اسمه إلى محمد علي.

ألقاب محمد علي

فاز علي كلاي ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عامًا في 1964 و1974 و1978.

توج بلقب "رياضي القرن" وفي عام 1999، وهي جائزة مقدمة من مجلة "سبورتس ايلاستريتد".

صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم حيث تعادل قوتها حوالي 1,000 باوند.

اعتزال محمد علي

اعتزل الملاكمة عام 1981 وقد كان عمره 39 عامًا.