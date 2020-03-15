الإباحية في زمن الكورونا.. الجنس لنسيان الألم‎

في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإيطالية الحجر الصحي المنزلي على أكثر من 60 مليون شخص كإجراء احترازي ضد فايروس "كورونا"، استغلت بعض الشركات هذه الأوضاء الاستثنائية لمصالحها الشخصية.

فقد قرر أشهر موقع إباحي في العالم التضامن بطريقة خاصة مع إيطاليا، التي تعتبر حاليًا البلد الأوروبي الأكثر تضررًا من هذا الفيروس، من خلال توفير "محتويات الحسابات المميزة" مجانًا إلى الإيطاليين.

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وذكرت قناة "إن تيفاو" الألمانية الجمعة (13 مارس 2020)، أن "بورن هاب-Porn Hub" قرر توفير محتويات "الحسابات المميزة" مجاناً إلى الأشخاص، الذين يعيشون في إيطاليا حتى 3 أبريل المُقبل، وذلك بهدف مساعدتهم على البقاء داخل منازلهم.

وقال الموقع في بيان رسمي: "من أجل البقاء في منازلكم في هذه الأسابيع، يمكنكم الوصول إلى خدماتنا المميزة مجانًا طيلة الشهر، ومن دون استخدام بطاقتكم الائتمانية".

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وأضاف الموقع أنه سيتبرع أيضًا بعائدات من منصة "موديل هاب" للشعب الإيطالي.

ويعد موقع "بورن هاب" من أشهر المواقع الإباحية في العالم، حيث يزوره يوميًا حوالي 15 مليون شخص في العالم.

وتأتي إيطاليا في المركز السابع عالمياً من بين أكثر 20 دولة زيارة للموقع.

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