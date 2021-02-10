الإعلامية الكويتية بيبي الخضري توثق لحظة التحرش بها في شارع عام

وثّقت الإعلامية الكويتية بيبي الخضري لحظة التحرش بها من قبل عشرات الشباب وذلك ضمن تقرير أعدته لصالح مجلة القبس الكويتية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لصحيفة القبس عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الى متى"، وثقت بيبي لحظات تعرضها للتحرش المباشر وغير المباشر من قبل مجموعة من الشباب خلال تواجدها داخل السيارة ووقوفها في أحد شوارع الكويت الحيوية.

ورصدت بيبي في الفيديو محاولة العديد من الشباب الحصول على رقم هاتفها أو "كود" حسابها على "سناب شات" للتواصل معها لاحقًا.

كما رصدت بيبي في الفيديو لحظة توسل أحد المتحرشين بها ومطالبته بـ"الستر عليه" عندما تعرف على هويتها وبأنها هي بيبي المراسلة والصحافية التي تعمل لصالح إحدى الصحف الإخبارية في البلاد.

كما حرصت بيبي في تقريرها إلى توثيق لحظات تحرّش حية عاشتها مجموعة من الفتيات في الشارع حتى أن إحداهن تعرضت لـ"شد" شعرها من قبل أحد الشباب وهو ما فوجئت به بيبي.

كما أرفقت بيبي تقريرها بلقاء مع الفاشنيستا ومدونة الموضة الكويتية آسيا عاكف والتي فجرت أزمة قبل أسابيع لتوثيقها لحظة تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الفتية.

وعبرت آسيا خلال اللقاء عن رغبتها بأن تصبح بلادها خالية من التحرش، خاصة وأنها كانت ضحية منذ أن كانت بسن المراهقة، حتى أنها تعرضت للتحرش خلال فترة حملها.

وأكدت بيبي بأن التحرش هو خطأ المتحرش فقط، وذلك ردًا على من يدعون بأن التحرش هو مسؤولية الفتيات وبأن السبب هو ملابسهن.

وقالت بأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الكويتية في سن قوانين رادعة وعلى الأسرة الكويتية والتي عليها أن تقوم بغرس قيم مجتمعية راقية في أبنائها منذ مراحل مبكرة.

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