الإعلامي المصري عمر صبحي يسيء للسعودية ويستفز المغردين

حظي الظهور الإعلامي للمراسل الرياضي المصري عمر صبحي على قناة "إم بي سي أكشن – mbc action" قبل أيام، برفضٍ شعبي سعودي واسع النطاق باعتباره من المسيئين للسعودية وللشعب السعودي.

ومنذ اللحظة الأولى التي أطل بها عمر صبحي على شاشة القناة السعودية للحديث عن الدوري السعودي، دشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسمًا للتعبير عن غضبهم واستيائهم من استضافته بعد تعمده الإساءة للسعودية وللشعب السعودي في عدة مناسبات وبدأ النقاش حول حقيقة أن " عمر صبحي يسيء للسعودية " أم لا.

ومن خلال وسم #عمر_صبحي_يسيء_للسعودية، الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية مع أكثر من 45 ألف تغريدة، شن المغردون هجومًا شرسًا على عمر صبحي.

عمر صبحي يسيء للسعودية

أعاد النشطاء عبر وسم #عمر_صبحي_يسيء_للسعودية نشر تغريدات سابقة كان قد أساء فيها عمر صبحي على السعودية، قيادة وشعبًا، في عدة مناسبات ومنها حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقضية جزيرتي تيران وصنافير.

وعبر المغردون عن استيائهم من استضافة شخص لم يوفر أي مناسبة من أجل الهجوم على القيادة السعودية وعلى الشعب السعودي.

في حين صب عدد من المغردين جام غضبهم على الإعلامي السعودي وليد الفراج، باعتباره المسؤول عن استضافة الإعلامي المصري عمر صبحي بالرغم من كل العبارات المسيئة التي كان قد تفوه بها بحق السعودية والشعب السعودي.

تاليًا تغريدات عمر صبحي المسيئة للسعودية:

اعتذار عمر صبحي

وبعد الهجوم الشرس الذي تعرض له عمر صبحي على منصات التواصل الاجتماعي، نشر الإعلامي المصري عمر صبحي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تحدث فيها عن التطورات التي تشهدها السعودية منذ سنوات وهو ما اعتبره البعض "اعتذارًا مبطنًا للشعب السعودي".

وجاء في تغريدة عمر صبحي التي نشرها عبر ساعات:

وزارة الإعلام السعودية تفتح تحقيق

فتحت وزارة الإعلام السعودية تحقيقًا رسميًا بعد استضافة عمر موسى على قناة "إم بي سي أكشن – mbc action".

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن وزارة الإعلام أحالت أيضًا الإعلامي السعودي وليد الفراج للتحقيق بالإضافة إلى إيقاف بعض المسؤولين على خلفية استضافة عمر موسى.

واعتبرت الوزارة أن استضافة عمر موسى "خطأ" لا يُغتفر وأن المملكة العربية السعودية "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه أبدًا وهو ما دفع المسؤولين السعوديين إلى محاسبة المتسببين واتخاذ إجراءات تنظيمية تمنع تكراره.

من هو عمر صبحي