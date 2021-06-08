الاتحاد الفنلندي لكرة القدم يقدم حجابًا رياضيًا مجانيًا للمسلمات.. "نريد الترحيب بالجميع"

بدأ اتحاد كرة القدم الفنلندي في تقديم حجابٍ رياضي مجاني للاعبات المسلمات، في خطوة تهدف إلى جذب تنوع أكبر من اللاعبين في هذه الرياضة.

وقالت هايدي بيلاجا، رئيسة تطوير كرة القدم للسيدات والفتيات، إن الاتحاد قام حتى الآن بتوزيع "العشرات" من الحجاب المصنوع من قماش تقني قابل للتمدد وهو ما يلائم اللاعبات ولا يعيق حركتهن ويمنحهن احساسًا بالانتعاش وامتصاص التعرق.

وقالت "بيلاجا": "في فنلندا، كان من الصعب حقًا إشراك فتيات من أصول مهاجرة في أندية كرة القدم، لذلك أردنا أن نبدأ هذه المبادرة للترحيب بالجميع بغض النظر عن دينك وما إذا كنت تريد ارتداء الحجاب أم لا".

وقالت "نصرو باهنان هولباد" (13 عامًا) خلال جلسة تدريبية في ناديها VJS في فانتا، في هلسنكي: "الحجاب مريح بشكل جيد، ولا تحتاج إلى وضعه في قميصك"، فيما قالت زميلتها "كاميلا نوح": "من السهل الركض فيه".

وقالت "بيلاجا" إن القضايا الثقافية والتكلفة - وليس الحجاب نفسه - كانت العقبات الرئيسية التي تعترض الفتيات والنساء من مجتمعات المهاجرين على ممارسة هذه الرياضة.

وقالت إن عرض الحجاب له "أهمية رمزية" في جعل هذه الرياضة أكثر سهولة.

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