الاجسام الطايره تتصدر الترند السعودي.. ما القصة؟

فتحت تصريحات القائد العسكري الأمريكي الجنرال جلين فانهيرك بشأن الأجسام الغريبة التي رُصدت في السماء مؤخرًا الباب أمام الكثير من التساؤلات بشأن قُرب غزو الكائنات الفضائية للكرة الأرضية بغرض إبادة الحياة عليها واستبدالها، واستعباد البشر وسرقة موارد الأرض، أو لتدمير الكوكب بشكل كامل.

وفي العالم الافتراضي، سيطر موضوع الأجسام الطائرة على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وهو ما يفسر تصدر وسم "#الأطباق_الطائرة" على قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

وانشغل المغردون في السعودية بإعادة تداول تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتعلقة بهذا الشأن والتي جاءت بعد سلسلة من عمليات إسقاط أجسام مجهولة الهوية.

جنرال أمريكي لا يستبعد أي شيء

وحازت تصريحات قائد قيادة الدفاع الجوي والفضاء والقيادة الشمالية الأمريكية الجنرال جلين فانهيرك بشأن الأجسام الغريبة التي رُصدت في سماء على اهتمام المغردين السعوديين خاصة بعدما استبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض.

وقال الجنرال جلين فانهيرك في مؤتمر صحفي عُقد قبل ساعات للحديث حول ثلاثة أجسام مجهولة طائرة أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية في عدة أيام: "الأمر متروك الآن لمجتمع الاستخبارات الأمريكي (اتحاد يضم 16 وكالة حكومية فيدرالية أمريكية منفصلة) ولوحدة مكافحة التجسس، لكني لا أستبعد أي شيء الآن".

"الاطباق الطائرة" تتصدر الترند بعد اخبار عن قيام القوات الجوية الكندية والأمريكية بإسقاط #الاجسام_الطائره المجهولة بعد اختراقها للمجال الجوي لكندا و امريكا و جاري البحث عن الحطام. pic.twitter.com/66DibEuqoP — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 13, 2023

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط جسمًا مجهول الهوية كان يحلق فوق ولاية ميتشيغان يوم الأحد، مما يجعله رابع جسم طائر تسقطه القوات الأمريكية في أقل من أسبوع.

ورفض مسؤولو الدفاع الأمريكي تحديد الأجسام الثلاثة التي تم إسقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار تساؤلات حول التهديد الذي يمكن أن تمثله هذه الأشياء للمدنيين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، والغرض منها، ولماذا كان هناك سلسلة من عمليات الكشف والاستجابات بطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة.