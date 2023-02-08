الباحث الهولندي الذي تنبأ بالزلزال يثير الجدل بفيديو جديد .. يحذر من يومي 8 و10 فبراير

عاد المتنبيء الهولندي فرانك هوجيربيتس الذي كان قد توقع زلزال تركيا قبل أيام قليلة من وقوعه، لإثارة الجدل بسبب توقعات جديدة أثارت الرعب بين الناس، حيث تداول رواد السوشال ميديا التغريدة بشكل واسع.

الباحث الهولندي فرانك هوجيربيتس يثير الرعب بسبب تنبؤاته

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للباحث الهولندي عبر يوتيوب يكشف عن كوارث طبيعية متوقعة في يومي 8 و10 فبراير، وقال الباحث الهولندي في الفيديو إن النشاط الزلزالي في استمرار خلال هذه الفترة خاصة في يوم 8 فبراير.

وأشار إلى ان الزلزال قد يكون 6 درجات على مقياس ريختر، وأكد أن النشاط الزلزالي قد يشتد خلال يومي 8 - 10 فبراير، وأضاف أن حركة الكواكب أثرت بشكل كبير على النشاط الزلزالي.

وأضاف الباحث الهولندي إن الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا هو أكبر نشاط منذ شهر أغسطس في عام 2021، واستطرد ان الزلزال الأخير تجاوز زلزال اغسطس بقوته.

وعن توقعه للزلزال المدمر الذي وقع في تركيا فجر الأثنين وأوقع عدد من الأضرار في تركيا وسوريا قال إن التوقع يمكن اعتباره عن طريق الصدفه لكنه وجد أن النشاط الزلزالي في المنطقة متزايد بشكل كبير.

والجدير بالذكر أن زلزال مدمر ضرب جنوب تركيا يوم فجر الأثنين الماضي وأثر على سوريا ولبنان بمقياس 7.9 درحات على ريختر، وتسبب بوقوع العديد من الضحايا بالإضافة إلى الخسائر المادية.