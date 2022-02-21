البراقع تنفذ من الأسواق مع يوم التأسيس السعودي .. والجمهور يستذكر أغنية محمد عبده

ما تزال الاستعدادات قائمة على قدم وساق في المدن والقرى السعودية للاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي الذي تحيي ذكراه المملكة لأول مرة يوم غدٍ الثلاثاء 22 فبراير 2022.

وتشهد أسواق السعودية إقبالًا كثيفًا على شراء البرقع والعباءة والملابس الشعبية التقليدية لعيش أجواء يوم التأسيس السعودي بكافة تفاصيله بطريقة تحاكي تجربة العيش في الأزمنة القديمة والحياة التقليدية السعودية.

وذكر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن التهافت الشديد على شراء الملابس التقليدية السعودية وخاصة "البرقع" أدى إلى ارتفاع سعره في بعض الأسواق وحتى نفاذها في أسواق أخرى.

واستذكر بعض النشطاء المسميات الأخرى التي اشتهر بها "البراقع" في الأزمنة السابقة مثل:

كما تتهافت الكثير من السعوديات لشراء ثوب تور وثوب منيخل، وهو من أشهر الملابس التقليدية للنساء في منطقة نجد، ومصنوع من قماش التُّل الأسود ومزيّن بالترتر، وعادةً يُلبس في المناسبات، كما هناك إقبال لشراء البراقع البدوية والشيلة والمخنق.

كما بدأت الكثير من الفاشنيستات في السعودية بمشاركة صورهن بالبرقع والملابس التقليدية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما استذكر النشطاء أغنية "البراقع" والتي كتبها الأمير خالد الفيصل وتغنى بها فنان العرب محمد عبده، وحققت شهره عظيمة في السبيعينات حتى وقتنا الحالي.

يقول الأمير خالد الفيصل في قصيدته المشهورة

لابسات البراقع

ماهقيت ان البراقع يفتنني لين شفت ظبا النفود مبرقعات

الله أكبر ياعيونٍ ناظرني فاتنات ناعساتٍ ساحرات

في هواهن ياسعد كيف طرحني راح عمري في مودتهن ثبات

كان مما صابني ما عالجني الوكاد إني خطيرٍ بالممات

ياسعد خبر ظريف الطول عني كان وده لي بعمرٍ في حياتي

من نظرني بس أهوجس به وأوني ما تركني هاجسي لو في مباتي

لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولى

خلال فترة الدولة السعودية الأولى، التي استمرت منذ عام 1139هـ وحتى 1240 هـ، اشتهرت المرأة السعودية بملابسها المتنوعة والمختلفة حسب المنطقة والمناسبة التي كانت ترتديها فيها.

وأوضح الموقع أن بين من ألبسة المرأة في شمال السعودية قطعة "المقرونة" وهو منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها.

زي المرأة في جنوب السعودية

الشيلة: هي قطعة من القماش الأسود المزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان، أو بأنواع من الخرز، ويتم تثبيته بعصبة ذات لونين أصفر أو أحمر.

زي المرأة في وسط السعودية

المخنق: هو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطويق الوجه. وكان هذا اللباس مخصصًا لوقت الخروج من المنزل، كما كانت تلبسه الفتيات الصغيرات.

زي المرأة في شرق السعودية

البطوله: هو غطاء للوجه كاملًا باستثناء فتحة العينين، وكانت ترتديه النساء الكبيرات في السن، ويُصنع من قماش غليظ ويُصبغ بالنيلة، وهو مبطن من الداخل.

زي المرأة في شرق السعودية

المسدح: هو عبارة عن ثوب فضفاض لا يظهر معالم الجسد، ويتكون من خمس قطع مختلفة المقاسات، تُثبت مع بعضها البعض حتى تخرج بشكل نهائي. وكان هذا اللباس يصنع من الأقمشة السادة أو المنقوشة.

لباس الرجل السعودي في الدولة السعودية الأولى

لدى أهالي منطقة الباحة موروث في الزي الشعبي للرجال، فقد كانوا يلبسون اللباس المكون من المقتنيات التالية:

ثوب مفرج

جنبيه

الجبه

العقال المقصب

وجميعها كانت تُلبس في أيامهم الطبيعية حيث أن هناك لبس آخر وقـت الحروب و الأفراح.

الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي 2022

يستعد الشعب السعودي للاحتفال بـ يوم التأسيس في 22 فبراير الجاري بأكثر من طريقة، ومنها:

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي

إعداد الحلويات الشعبية التقليدية مثل الكليجة والمعصوب والحنيني.

تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل وعلى السيارات.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال لتعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص تأسيس الدولة السعودية بطريقة سلسلة وسهلة.

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

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