التفاصيل الكاملة لوفاة الطفل حسن علوي داخل حافلة مدرسة في السعودية

سادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية بعد إعلان وفاة الطفل حسن علوي الشعلة، البالغ من العمر 5 سنوات، اختناقًا إثر نسيانه لساعات طويلة داخل حافلة المدرسة يوم أمس الأحد.

وذكرت تقارير محلية أن الطفل حسن لقي حتفه نتيجة بقاءه داخل حافلة الروضة التابعة لمدرسة بحي الشويكة بمدينة القطيف لساعات طويلة الأمر الذي أدى إلى اختناقه ووافته رغم محاولات إنعاشه من قبل الكوادر الطبية.

حسن علوي الشعلة

تفاصيل وفاة الطفل حسن علوي

وسرد هاشم علوي، والد الطفل الراحل حسن الشعلة، لوسائل الإعلام المحلية تفاصيل اليوم الذي توفي فيه ابنه حين تلقى اتصالًا هاتفيًا من سائق الحافلة الخاص بالروضة حيث يذهب طفله من أجل تلقي تعليمه، ليخبره بأن ابنه في الحافلة لا يحرك ساكنًا.

وقال الأب: “أخبرت السائق بأن يتوجه بابني فورًا نحو أقرب مستوصف طبي، وهناك جرى إسعافه بشكلٍ فوري لكن باءت محاولات الكوادر الطبية بالفشل حيث أعلنت وفاته هناك".

هاشم علوي والد الطفل حسن علوي الشعلة

وذكر والد الطفل حسن أن السائق في صباح كل يوم يأتي عند الساعة 6:30 صباحًا من أجل اصطحاب طفلي إلى المدرسة بوجود مشرفة، وشاهدت ذلك مرارًا، وفي هذا اليوم الأحد جاء السائق من غير المشرفة، سألته عن ذلك قال المشرفة مريضة، أخذ ابني وكان في المركبة 3 أطفال تقريبًا، وفي الأغلب يذهب السائق إلى 9 أطفال في بلدة حلة محيش".

وأشار والد الطفل حسن أن الجهات ذات العلاقة تحقق في الحادثة لمعرفة ملابسات الحدث، مطالبًا من المدارس ضرورة تأهيل السائقين وتوجيههم للطريقة المناسبة في التعامل مع حالات الطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

خلو الطفل من الأمراض

نفى والد الطفل حسن الشعلة أن يكون ابنه مصاب بأي مرض، مؤكدًا أن طفله ذكي للغاية، ونبيه.

من جهته ذكر خال الطفل الراحل حسن أن ابن شقيقته لم ينزل من الحافلة بعد وصولها المدرسة الأمر الذي أدى الى اختناقه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الأكسجين داخلها.

وزارة التربية تعلق

قال المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن وفاة الطفل حسن علوي الشعلة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وأوضح الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

كما قدم الباحص تعازيه الحارة وأسرة تعليم الشرقية لوفاة الطفل حسن، سائلًا الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.