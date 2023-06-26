التكتوكر روبنسون يرقص أمام الفراعنة ويثير دهشة المصريين

البوابة - نقل التكتوكر والمؤثر الألماني نويل روبنسون حبه للرقص إلى آفاق جديدة هذا الأسبوع خلال زيارته السياحية في شوارع القاهرة ومحافظة النوبة، مقر أقدم الحضارات في إفريقيا القديمة.

وشارك روبنسون مع متابعيه عبر منصتي “تيك توك” و”إنستغرام” مقاطع فيديو ممتعة أثناء مشاركته الرقص مع مجموعة من الأطفال المصريين وهم يؤدون رقصة تقليدية على أنغام أغنية مهرجان أمام برج القاهرة في حي الزمالك.

نويل روبنسون بشخصية بكار

ولم يتوقف إبداع روبنسون عند هذا الحد، بل عمد إلى تقمص شخصية كرتونية شهيرة تحظى بشهرة واسعة لدى الشعب المصري أجمع وتعريفها على العالم من خلال تصوير مقطع فيديو راقص ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر روبنسون في الفيديو مرتديًا ملابس أهل النوبة الشهيرة ويؤدي حركات الشخصية الكرتونية الشهيرة "بكار" مع ماعزه الشهيرة التي تحمل اسم "رشيدة".

وحظي فيديو روبنسون بشخصية "بكار" على إعجاب جمهوره وخاصة المصريين الذين تفاعلوا معه بطريقه كبيرة وتركوا له آلاف التعليقات التي تضمنت عبارات الترحيب والإعجاب بالمحتوى الذي يقدمه في بلادهم.

وعبر متابعو روبنسون عن سعادتهم بالمحتوى الذي يقدمه على الأراضي المصرية، ورأوا بأنه قدم صورة رائعة لمصر وللشعب المصري والذي بدوره سيساهم في دعم قطاع السياحة هناك.

كما شوهد روبنسون وهو يؤدي الرقصة النوبية الشهيرة على أنغام إحدى الأغاني الشهيرة وسط المعابد الفرعونية، ليمزج نمط رقصاته المعتادة مع نمط الرقص النوبي الشهير.

وفي محاولة للتعمق أكثر في الثقافة المصرية، قام روبنسون بزيارة أهرامات الجيزة ورقص مع المصريين في أقدم نصب تذكاري في العالم.

نويل روبنسون في مصر

وكان نويل روبنسون قد وصل إلى مدينة أسوان، الجمعة، ضمن جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

ولقي روبنسون استقبالًا حافلًا في مطار أسوان الدولي، وسط تصفيق حار والتقاط للصور التذكارية من المعجبين.

