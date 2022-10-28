التوقيت الشتوي يربك الأردنيين.. إلكم طريقة ضبط الساعة في الهاتف

"كم الساعة؟".. سؤال طرحه الشعب الأردني مئات الآلاف من المرات منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر من عام 2022، وذلك بعد أن تأخرت ساعات هواتفهم النقالة "60 دقيقة" الليلة الماضية الأمر الذي سبب حالة من الإرباك والصدمة لديهم.

وسارع أردنيون نحو منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن حالة الإرباك التي أصابتهم نتيجة تغير الساعة في هواتفهم من التوقيت الصيفي إلى الشتوي عند الساعة 12:00 من ليل الخميس/الجمعة، والتي ضُبطت على النظام المعتاد والقاضي بتغييرها في الخميس الأخير من شهر أكتوبر في كل عام.

وعبر وسم "التوقيت الشتوي" الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على "تويتر" في الأردن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الإرباك التي أصابتهم نتيجة إصرار الحكومة الأردنية على إلغاء التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.

في المقابل، تفاعل كثيرون مع الوضع الراهن بطريقة "طريفة" وبدأوا بنشر "النكات" وتناقلوا المواقف "المحرجة" التي كانوا قد تعرضوا لها نتيجة تأخر ساعات هاتفهم الشخصية "60 دقيقة".

ضبط ساعة الهاتف

توجه كثيرون نحو محرك البحث "غوغل" لمعرفة الطريقة الصحيحة لضبط ساعات هواتفهم النقالة على التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.

ضبط ساعة هاتف آيفون

يمكنك ضبط الوقت يدويًا على هاتفك كما يلي:

انتقل إلى "الإعدادات - Setting"

التوجه نحو "عام - General" والنقر عليه

ثم انتقل إلى "التاريخ والوقت – Date and Time” والنقر عليه

إلغاء "الضبط التلقائي عطّل التاريخ والوقت التلقائي (أو الضبط التلقائي) والساعة المزدوجة.

تعديل الوقت يدويًا

ضبط ساعة أندرويد

يمكنك ضبط الوقت يدويًا على هاتفك كما يلي:

افتح "الإعدادات - Setting"

ابحث عن التاريخ والوقت وانقر عليه

عطّل التاريخ والوقت التلقائي (أو الضبط التلقائي) والساعة المزدوجة.

تعديل الوقت في هاتفك يدويًا.

التوقيت الشتوي

كانت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة قد رفضت العمل بالتوقيت الشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام وذلك بعد دراسة مستفيضة والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.

وذكرت الحكومة أن القرار الجديد بالإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام من شأنه الحد من أوقات الدَّوام خلال أوقات المساء والليل خصوصًا لطلبة الفترات المسائيَّة، وموظفي القطاعين العام والخاص وكذلك بالنسبة لطلبة الفترة المسائية في الجامعات الحكومية والخاصة.