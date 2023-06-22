التيكتوكر ميار تنضم لـ mbc والجمهور السعودي يعترض

البوابة - تصدر اسم التيكتوكر السعودية ميار اليافعي قائمة الأكثر تفاعلًا بين المغردين على منصة "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت انضمامها لمجموعة قنوات "إم بي سي – mbc”.

وشاركت التيكتور ميار مع متابعيها مجموعة من الصور التي التقطتها لدى تواجدها في مبنى قنوات mbc معلنة انضمامها لها الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات.

ولم تكشف ميار تفاصيل انضمامها للقوات السعودية، وعما إذا كانت تستعد لتقديم أحد البرامج التلفزيونية أم أنها مجرد موظفة اعتيادية ضمن كوادر القناة.

منصات التواصل الاجتماعي تلقت نبأ انضمام ميار لقنوات mbc بانقسام شديد، بين من رأى بأنها تستحق هذا النجاح خاصة بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها عبر منصة "تيك توك"، وبين من اعتبر انضمامها "سقطة" في مسيرة القناة الطويل.

وتعمد عدد من المغردين تداول مقاطع فيديو قديمة مجتزئة من بثوث كانت قد ظهرت فيها ميار تضمنت تحديات "تافهة" ومحتوى "سخيف" لا يليق بقناة لها باع طويل في عالم الإعلام.

وتساءل أحد المغردين إلى السبب الذي دفع القناة السعودية للتعاقد مع التيكتوكر من أجل تقديم أحد البرامج، وما هي الموهبة التي تمتلكها من أجل الانضمام إلى كوادرها.

في المقابل، لم يخفِ عدد من المغردين استهجانه من تعاقد القناة مع مشاهير السوشال ميديا، ذاكرين بأنها كانت قد منحت أشخاص فرصة كبيرة للشهرة لم يكن ليستحقوها أبدًا. (حسب قولهم)

من هي التيكتوكر ميار

التيكتوكر ميار هي ميار اليافعي صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات، تيك توك).

عُرفت ميار باسم ميارو، وهي حاملة للجنسية اليمنية، وتقيم في الدمام بالشرقية في المملكة العربية السعودية.