الثاني والأخير في 2020.. الكعبة المشرفة تشهد حدثًا فلكيًا نادرًا يوم الثلاثاء

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، أن سماء المملكة العربية السعودية ستشهد حدثًا فلكيًا نادرًا يوم غد الاثنين وتحديدًا فوق سماء مكة المكرمة.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تشهد سماء مكة المكرمة يوم الثلاثاء 15 يوليو 2020 تعامد الشمس الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام حيث ستكون الشمس على ارتفاع (9.59.01 درجة) عند الساعة 12:26:44 ظهرًا بالتوقيت المحلي (9:26:44 صباحًا بتوقيت غرينتش) .

تشهد سماء مكة المكرمة يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 تعامد الشمس الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام حيث ستكون الشمس على إرتفاع ( 89.59.01 درجة) عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:26:44 صباحاً بتوقيت غرينتش) . pic.twitter.com/6VWlCABOxK — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) July 13, 2020

وذكر رئيس الجمعية ماجد أبو زاهرة أن هذه الظاهرة تستخدم في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنه 2020 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي.

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ويعود سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس "ظاهريًا" بين مداري السرطان شمالًا والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

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فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

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