الجراد يعكر احتفال رونالدو بالـ"سوبر هاتريك"

غزت أسراب من الجراد ملعب الملك عبد العزيز المعروف بـ"استاد الشرائع" تزامنًا مع استضافته لقاء النصر والوحدة مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ووثقت الجماهير الرياضية مشهد الجراد التي ملأت كافة أركان الملعب ومدرجاته وأسواره وأرضيته حتى عكرت عليهم متعة مشاهدة مجريات المباراة التي انتهت بفوز النصر بأربعة أهداف نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك الوحدة ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الجراد يغزو ملعب الملك عبد العزيز

كما أفسدت أسراب الجراد فرحة الدون بتسجيل الـ"السوبر هاتريك" لصالح فريقه النصر حين حلقت وطارت بالقرب منه وهو ما أظهره البث المباشر للمباراة.

كما نشرت الجماهير الرياضية صورًا ومقاطع فيديو توثق أسراب الحشرات التي حطت على كراسي المدرجات وحرمتهم من الجلوس عليها والاستماع بمشاهدة الدون ورفاقه في المباراة التي انتهت برفع رصيد النصر الى 37 نقطة في صدارة الدوري، متساويًا بالرصيد نفسه مع الشباب.

كما شوهدت أسراب الحشرات وهي تطير حول أعمدة الإضاءة وشاشات العرض الكبيرة الأمر الذي أثار استياء الجماهير التي عبرت عن غضبها من الحالة المتردية لملعب الملك عبد العزيز الذي شيد في 1985.

حتى الجراد حاضر معنا

زحمة يادنيا زحمة😁 #النصر_الوحده pic.twitter.com/QvePyhGLUk — 💛💙 أبو المعتز 💚🇸🇦 (@abm_29) February 9, 2023

كما انتقد عدد من الجماهير الإصرار على إقامة المباراة في ملعب الملك عبد العزيز الرغم من انتشار الحشرات فيه.

يذكر أن بطولة دوري روشن السعودي نشطت رصيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الرباعيات “السوبر هاتريك”، بعد سكونٍ دام 1248 يومً، (سبتمبر 2019).

جاءت أهداف الدون في الدقائق 21 و 40 و (53 من ركلة جزاء) و 61، ليرفع عدد المباريات التي أحرز خلالها 4 أهداف إلى 11.