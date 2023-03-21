الجماهير تُحاصر ميسي داخل مطعم في الأرجنتين

البوابة - فوجئ نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي بتوافد الآلاف من مشجعيه وعشاقه لدى معرفتهم بتواجده في أحد المطاعم الفاخرة في العاصمة بوينس آيرس برفقة عائلته.

وتجمهرت الجماهير الأرجنتينية أمام بوابة مطعم "راجاززي" والتفوا حول نوافذه وملؤا الشوارع المحيطة به أملًا في لقاء معشوقهم أو حتى الحصول على توقيع منه أو صورة معه وللتعبير عن امتنانها لنجمها المفضل بإعادة كأس العالم لهم بعد غياب دام 36 عامًا.

ميسي يفرض الحصار على أحد مطاعم الأرجنتين

Lionel Messi leaving the restaurant. Rock star. Via @M30Xtra.pic.twitter.com/sxHStBX1kQ — Roy Nemer (@RoyNemer) March 21, 2023

وتسببت الجماهير الرياضية، الذين وصلت أعدادهم لنحو 4 آلاف، بإعاقة حركة السير في شارع ميامي حيث كان ميسي يتناول طعامه برفقة عائلته في مطعم ستيك فاير المصنف 13 في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم.

وجاء هذا الحصار من قبل الجماهير الأرجنتينية باعتبارها الزيارة الأولى لنجمهم المفضل إلى البلاد عقب احتفالات التتويج بكأس العالم 2022 أواخر العام الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الجماهير والمعجبين وهم يهتفون باسم الأسطورة ميسي ويتغنون به أثناء مغادرته المطعم برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبناءه الثلاث تياجو وماتيو وسيرو.

Lionel Messi and his family eatint at Don Julio, a restaurant in Argentina and here are the people outside. 😳



Via @DaroNieto.pic.twitter.com/0o34hyxZmk — Roy Nemer (@RoyNemer) March 21, 2023

UNA LOCURA LA CENA DE MESSI: Tocó llamar a muchos más policías de los que había para que pudiera salir y así se tuvo que subir al carro: pic.twitter.com/h3XRRxowuo — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) March 21, 2023

وسُمعت الجماهير الأرجنتينية وهي تهتف بأغنية "Let’s go Champion" أثناء وقوفها أمام المطعم مملوك للمغني الأرجنتيني الفنزويلي ريكاردو مونتانير، الذي قام بالتغريد فرحًا برؤية أسطورة برشلونة يتناول العشاء في مطعمه.

وغرد مونتانير: "الليلة الماضية عاد رقم اللاعب 1 على هذا الكوكب إلى بلده الأم لتناول العشاء. شكرًا لك عزيزي ليو على السماح لنا بتكريمك وأيضًا شكرًا لك على الفرحة التي تقدمها لنا طوال الوقت".

وأعربت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قلقها من عودة ميسي إلى موطنه قائلة بأنها قد تكون مشوبة ببعض القلق خاصة بعد تعرض سوبر ماركت أصهاره في روزاريو لهجوم في بداية شهر مارس.

وبحسب تقارير أمنية، فقد تم إطلاق 14 رصاصة على السوبر ماركت، ويقال إن الجناة تركوا تهديدًا مخيفًا موجهًا لميسي، على شكل رسالة نصها: "ميسي، جافكين لن يعتني بك".

ومن المتوقع أن يعود ميسي إلى برشلونة في وقت لاحق من هذا الشهر لتوقيع عقد جديد مدته خمس سنوات، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، سيشهد العقد تخفيض رواتب ميسي بنسبة 50 في المائة للبقاء مع النادي الذي كان معه منذ عام 2000 – ولعب معه 778 مباراة سجل فيها 672 هدفًا.