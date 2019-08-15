الجميع يلقبها بـ"الجدة".. "الطفلة المُسنة" لغز يُحَيِّر الأطباء في كمبوديا

طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ10 سنوات تبدو كأنها امرأة مسنة، حيث تلوح عليها علامات الشيخوخة بسبب حالة مرضية نادرة.

تعاني الطّفلة الكمبودية "بو راكشينغ" من حالة مرضية نادرة تعرف بـ"تهدّل الجلد"، تجعلها تبدو سيّدة مُسنّة تبلغ الـ 60 من العمر.

​

وكشفت عائلة "راكشينغ" أن أشقاء "بو" يطلقون عليها لقب بـ"الجدّة".

وتعيش الطفلة "بو" في قرية صغيرة نائية تقع جنوبي العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وكانت منذ نعومة أظفارها تعاني من ترهّل الجلد وكثرة التجاعيد التي ملأت وجهها البريء، لتبدو أكبر كثيرًا من طفولتها.

وأشارت عائلة "بو" بأن طفلتهم لم تتلقَ العلاج منذ ولادتها عام 2009 حتى باتت تشبه الجدات في مظهرها، ولكنها لا تزال تحلم بالخضوع لعملية تجملية لشد ترهلات وجهها لجعلها جميلة.

​

وفي حديث مع راهب بوذي في قريتهم، قالت "بو" بأنها تشعر بالخجل والألم من شكلها"، وقالت له: "أريد وجهًا جميلًا، أريد إجراء عملية جراحية، الأطفال يلقبوني بـ"الجدة".

وأردفت تقول: "أنا الوحيدة أعاني من هذا المرض، جميهم يملكون وجوهًا شابة، طلبت منهم مرارًا وتكرارًا ألّا يسمونني بالجدة بل بأختي لكنهم يستمرون بالسخرية من شكلي".

​

لمزيد من اختيار المحرر:

تذكرون فيلم "بنجامين بوتون" .. تحقق علي أرض كازاخستان