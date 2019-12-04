الجيش البريطاني يستخدم "تيك توك" لتوثيق التدريبات والمناورات العسكرية

رغم انتشار المخاوف الأمنية ومخاطر التجسس الناجمة عن استخدام التطبيق الصيني "تيك توك" إلا أن الجيش البريطاني يقوم بتوثيق المناورات والتدريبات العسكرية عليه بهدف جذب المزيد من الشباب للتطوع والتجنيد، وذلك بعد أن حظر الجيش الأمريكي استخدام ذلك التطبيق خوفًا من مخاطر التجسس.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجيش البريطاني يستخدم التطبيق المملوك لأحد الشركات الصينية واسمها "بايت دانس"، وهو النسخة الدولية من تطبيق "دويين" المنتشر داخل الصين، والذي تمّ إطلاقه في عام 2016 وتم إطلاق تطبيق تيك توك في عام 2017 من قِبل مبرمج صيني، وهو موقع منتشر بشكل كبير خاصة بين المراهقين وهو مختص بالفيديوهات فقط في جميع المجالات، حيث يُعرف التطبيق نفسه بالمنصة التي تصوّر العالم ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز الهاتف الذكي.

ويقوم أفراد الجيش البريطاني وفرق الحرس عبر حسابات رسمية يتابعها أكثر من 50,000 شخص، ببث فيديوهات لتدريبات الجنود بالدبابات والأسلحة النارية ونشر مقاطع للمناورات العسكرية بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة المتابعين المتعلقة بأسلوب الحياة داخل الجيش والقوات العسكرية.

تأتي هذه الخطوة بعد حظر الجيش الأمريكي على أفراده استخدام هذا التطبيق حيث هناك اتهامات موجهة وتحقيقات جارية للشركة الصينية المالكة للتطبيق بأنهم يسربون البيانات لحكومتهم الصينية.

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وقال تشارلز بارتون وهو دبلوماسي سابق وعضو في المعهد الملكي، لصحيفة "صنداي تايمز" إنه ليس من الحكمة أن يستخدم الجيش البريطاني مثل هذا التطبيق لما يترتب على ذلك من مخاوف أمنية تهدد الأمن القومي للبلاد وخاصًة وأن الشركة المالكة للتطبيق تخضع للمعايير والقوانين الصينية ويعملون بشكل يتناسب مع حكومتهم.

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وفي الوقت نفسه أفاد متحدث باسم الجيش البريطاني بأنهم يشجعون جنودهم على التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي ويمدونهم بالإرشادات والاحتياطات اللازمة لاستخدامها بشكل آمن.

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