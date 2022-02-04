الحالة السابعة خلال أشهر .. وفاة لاعب يوناني شاب داخل الملعب بأزمة قلبية

ودعت الأوساط الرياضية يوم أمس الخميس لاعب كرة قدم يوناني عن عمر يناهز 21 عامًا بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة صمن دوري الدرجة الثالثة.

وكشفت وسائل إعلام رياضية في اليونان بأن اللاعب "الكسندروس لامبيس" كان يلعب مع نادي الدرجة الثالثة إليوبولي، وبعد مرور خمس دقائق من بدء المباراة أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته في أرضية الملعب.

وتشير التقارير بأن لحظة "الكسندروس” صارع الموت أمام زملائه بشكل مأساوي إذ لم تكن هناك طريقة لإنعاشه على أرض الملعب ولم تصل سيارة الإسعاف إلى المكان إلا بعد مضي 20 دقيقة.

وأعلن نادي "إليوبولي" الأخبار المحزنة عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكتب: "أليكو، صديقنا، شقيقنا، غادرت بشكل محزن، الفريق بأكمله، المدينة بأكملها في حداد اليوم، الكلمات لا تخرج .. فقط ألم لا يطاق".

وفاة 6 لاعبين ومدرب

فقد 6 لاعبين ومدرب رياضي حياتهم خلال الشهرين الماضيين، ما أثار موجة من القلق والتساؤلات عن الأسباب، ووجه البعض أصابع الاتهام نحو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا:

في 2 ديسمبر 2021، أعلن نادي المجد السكندري المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم وفاة مدربه أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه.

في 22 ديسمبر 2021، أعلن نادي تورنادو الإندونيسي إن حارس مرمى الفريق توفيق رمزي توفي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء مباراته أمام فريق فاجانا.

في 23 ديسمبر 2021، أعلن نادي مسقط العُماني وفاة اللاعب مخلد الرقادي بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه.

في 24 ديسمبر 2021، توفي اللاعب الكرواتي مارن كاشيش بسبب أزمة قلبية في الملعب.

في 25 ديسمبر 2021، توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار الحياة بعد سقوطه في أرض الملعب إثر إصابته بنوبة قلبية.

في 27 ديسمبر 2021، لقي لاعب نادي الرجاء للشباب في المغرب وفاة أحد لاعبيه الشباب بعد تعرضه لسكتة قلبية أودت بحياته.

في 24 يناير 2022، دعت الأوساط الرياضية اللاعب العُماني منذر الحراصي بعد تعرضه لنوبة قلبية سقط بسببها مغشيًا عليه قبل أن يتم إعلان وفاته.