الحرائق تمحو جزيرة ماوي بهاواي من الخريطة وتقتل العشرات

البوابة - لقي 36 شخص مصرعهم جرّاء حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي، مما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث فتكًا في تاريخ الولاية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه رجال الإطفاء محاولاتهم اليائسة في العثور على ناجين، ينتظر المسؤولون في ماوي بقلق إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ خلال الساعات أو الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا للمسؤولين في الجزيرة، فقد وقعت معظم الوفيات في بلدة لاهاينا التي تُعد الأكثر تضررًا في الجزيرة التي "تم محوها من الخريطة'' إلى حدٍ ما.

وكان عمدة مدينة ماوي، ريتشارد بيسن، قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة ستة أشخاص كحصيلة أولية، فيما أُحرقت 271 مبنى - وهو رقم قد يرتفع أيضًا لأن الحرائق تسببت بالفعل في أضرار بمليارات الدولارات.

وأكد بيسن إن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة"، وأن السلطات تكافح لإيواء مئات السكان المحليين والسياح الذين نزحوا إلى مناطق بعيدة عن أماكن الحرائق - بينما أصدر الرئيس بايدن مساعدات فيدرالية وأرسل طائرات مروحية للمساعدة في إخماد النيران التي تغذيها الرياح العاتية بالقرب من هاواي.

كشف السناتور الديمقراطي عن هاواي، برايان شاتز، أن لاهاينا "محترقة بالكامل تقريبًا" حيث أحرز رجال الإطفاء تقدمًا طفيفًا في المعركة، فيما وصف أحد السكان المحليين ما رآه في البلدة كان "مثل منطقة حرب بينما وصفه شخص آخر بأنه "دمار تام ... ليس من المبالغة القوم إن لاهاينا قد محيت من الخريطة".

لا يزال الآلاف من السياح الذين يقضون عطلاتهم في الوجهة الشعبية عالقين في الجزيرة ويبحثون عن مأوى مؤقت بعد أن أمروا بالمغادرة، إذ شوهد أناس يائسون وهم يقذفون بأنفسهم في المحيط هربًا من الحريق الذي اجتاح المناظر الطبيعية.

حرائق الغابات في جزيرة ماوي

ومع تضاؤل الرياح إلى حد ما، استأنفت بعض الطائرات رحلاتها، مما مكن الطيارين من رؤية النطاق الكامل للدمار. وقالت ماهينا مارتن، المتحدثة باسم مقاطعة ماوي، إن الجسور العلوية في بلدة لاهاينا الساحلية من قبل دورية الطيران المدني الأمريكية وإدارة إطفاء ماوي أظهرت مدى الخسارة.

وأظهر تسجيل مصور من الجو من مدينة لاهاينا الساحلية أن عشرات المنازل والشركات سويت بالأرض، بما في ذلك في شارع فرونت، حيث تجمع السياح للتسوق وتناول الطعام.

وتراكمت أكوام من الأنقاض المدخنة بالقرب من الواجهة البحرية، وحُرقت القوارب في الميناء، وحلّق دخان رمادي فوق الهياكل العظمية لأشجار متفحمة بلا أوراق.

وقالت القائم بأعمال حاكم الولاية سيلفيا لوك إن النيران "قضت على الأحياء" وحثت المسافرين على الابتعاد، قالت: "هذا ليس مكانًا آمنًا لنكون فيه".

