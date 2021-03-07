الحزن يخيم على الشارع الأردني بعد وفاة عبود العمري.. هل تهور السائق سبب حادث السير؟

خيمت حالة من الحزن على الشارع الأردني بعد إعلان وفاة نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله العمري المعروف بـ"عبود" في حادث سير خلال تواجده في جنوب إفريقيا.

وتصدر اسم عبود العمري قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في الأردن وعدة دول عربية كما تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" بتغريدات مليئة بعبارات الحزن والأسى مقدمين أحر التعازي لعائلته.

كما نعى رواد مواقع التواصل الشاب عبود العمري صانع المحتوى الفكاهي على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب، سناب شات، إنستغرام، تيك توك".

آخر فيديو لعبود العمري داخل السيارة

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر الفيديوهات التي نشرها العمري عبر خاصية "القصص-Stories" على حسابه الرسمي على "إنستغرام" كان قد صورها داخل السيارة برفقة أصدقائه.

وبحسب مقاطع الفيديو، فقد ظهر السائق ويدعى "نايجل" وهو يرقص أثناء قيادته السيارة على أغاني المجوز برفقة العمري وأثدقائه قبل أن يركنوا السيارة على جانب الطريق وبالبدء بالرقص وسط الشارع.

وقال بعض المغردين بأن السائق بدا متهورًا أثناء قيادته للسيارة، ولم يبدي أي انتبهًا للطريق، بل انشغل بالرقص والغناء، حيث رجح كثيرون إلى أن الحادث قد حصل بسبب تهور السائق، وعدم اكتراثه لخطورة الطريق.

إصابة 4 أردنيين بالحادث الذي أودى بحياة العمري

يذكر أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين كانت قد أعلنت ليل السبت الأحد إنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب أفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز انه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى الأردن بناءً على طلب ذويه.

وأضاف الفايز انه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليًا ووضعهم الصحي مستقر

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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