الحمل يُجبر رئيس الوزراء البريطاني على الزواج للمرة الثالثة.. الخمسيني "جونسون" ينتظر طفله السادس!

لطالما تكتم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على حياته الشخصية موعزًا ذلك بأن الشعب غير معني بتفاصيلها بأن قراراته السياسية وبرنامجه الإنتخابي أهم من كل ذلك، متجاهلًا أسئلة الصحفيين الفضولية حول زوجاته وأبنائه.

لكن الأمور لا تبقى على حالها، فقد أعلن "جونسون" (55 عامًا) وخطيبته "كاري سيموندز" أنهما سيرزقان بأول أطفالهما.

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"بوريس جونسون" وخطيبته "كاري سيموندز"

وقال متحدث باسم الزوجين: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز أن يعلنا أنهما يتوقعان ولادة طفلهما أوائل الصيف".

ويتوقع "جونسون" و"سيموندز"، وهي ناشطة بيئية ومسؤولة سابقة في حزب المحافظين، ولادة الطفل أوائل الصيف.

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يذكر أن الزوجين يعيشان معًا في "داونينج ستريت" منذ تولي "جونسون" رئاسة الوزراء في يوليو 2019.

وبهذا القرار، سيصبح "جونسون" أول رئيس وزراء في بريطانيا يتزوج في منصبه منذ 250 عامًا، فيما كان آخر طفل يولد لرئيس وزراء هي "فلورنس روز إنديليون"، ابنة "ديفيد" و"سامانثا كاميرون"، التي ولدت في أغسطس 2010.

وسيكون هذا الزواج الثالث لـ"جونسون" الذي تطلّق من زوجته الأولى "موستين أوين"، وهو منفصل حاليًا عن زوجته الثانية "مارينا ويلر".

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"جونسون" مع زوجته الأولى "موستين أوين"

وفي وقت سابق من فبراير، استمعت محكمة إلى طلب رئيس الوزراء "وويلر" إنهاء زواجهما بعد الاتفاق على ترتيبات مالية. وتزوج الاثنان في عام 1993 وانفصلا في عام 2018. وقد أنجبا أربعة أبناء.

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جونسون مع زوجته الثانية "مارينا ويلر"

ونشرت وسائل الإعلام خبر ارتباط "سيموندز" - وهي رئيسة سابقة لقسم الاتصالات بحزب المحافظين - عاطفيًا بـ"جونسون" في بداية عام 2019.

لكن معرفتها به تعود إلى عملها في حملة إعادة انتخابه عمدة للعاصمة لندن في عام 2012.

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وتعمل "سيموندز" اليوم كبيرة مستشارين في مجموعة أوشيانا الأمريكية للحملات البيئية بعدما تركت مهامها مع حزب المحافظين في عام 2018.

وبعث وزير الخزانة السابق ساجد جاويد - الذي استقال من الحكومة بعد خلاف مع جونسون - بتهنئة عبر موقع تويتر في تغريدة قال فيها "أخبار رائعة".