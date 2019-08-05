الرئيس البرازيلي يلغي موعده مع وزير الخارجية الفرنسي لحلاقة شعره.. والأخير مُنزعج

اختار الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" طريقة "غريبة" لإيصال رسالة "سياسية" لوزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" لعدم رغبته بحضور لقاء يجمعهما في العاصمة برازيليا.

وفي الدقائق التي سبقت اللقاء الثنائي، قام الرئيس "جايير" بإلغاء الموعد ليظهر بعدها بوقت قصير ببث مباشر عن طريق صفحته على الفيسبوك أثناء جلسة لقص شعره.

وقد اعتُبِرت هذا التصرف بالنسبة لفرنسا تجاهلًا لسياسة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تجاه المناخ و البيئة، الأمر الذي لا يأتي على قائمة أولويات الرئيس البرازيلي.

فيما سخر وزير الخارجية الفرنسي "لو دريان" من "حالة طوارئ" التي أعلنها الرئيس البرازيلي بسبب "قص شعره".

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" قال وزير الخارجية الفرنسي: "جميعنا نعلم الضغوط المرتبطة بجداول الأعمال المثقلة لرؤساء الدول. على ما يبدو، كان هناك أمر طارئ مرتبط بالشعر، وهذا أمر غريب"، لكنه وصف زيارته إلى البرازيل بـ "الإيجابية جدًا".

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وأضاف: "التقيت نظيري والمجتمع المدني البرازيلي، خصوصًا المنظمات غير الحكومية، وكذلك المجتمع المدني الاقتصادي. التقيت أيضًا حكام معظم الولايات. من مصلحة فرنسا التحاور مع البرازيل، كل البرازيل".

وبرر الرئيس البرازيلي قراره عدم الالتزام بهذا الموعد مع "لو دريان" بأن الأخير كان يعتزم لقاء منظمات غير حكومية.

وقال الرئيس البرازيلي لصحافيين في برازيليا: "ما الذي جاء ليناقشه مع المنظمات غير الحكومية هنا؟ مجرد أن نقول منظمات غير حكومية فهذا مؤشر مقلق بالنسبة لكل من يتمتع بأدنى حدود التفكير السليم".

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وأضاف أنه كان "على جدول أعمال" لودريان "موعدًا مقررًا معي. وعلمت أيضًا أن لديه لقاءات مع (نائب الرئيس هاملتون) موراو ومع منظمات غير حكومية، من الذي يرتكب الاضرار بالبرازيل؟ المنظمات غير الحكومية".

يذكر أن "ماكرون" قد حثّ "بولسونارو" خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت الشهر الماضي في أوساكا في اليابان على احترام اتفاقية باريس كشرط لاتفاقية التجارة الحرة بين بلدان ميركوسور (التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي) والاتحاد الأوروبي.

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