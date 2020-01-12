الزائر الأبيض يغطي البوابة الشمالية للجزيرة العربية.. والحرارة 15 تحت الصفر في تبوك

في مشهدٍ بمشهد قلما يتكرر في العام، شهدت منطقة تبوك شمالي السعودية، منذ فجر يوم الجمعة الماضي، تساقطًا كثيفًا للثلوج من جراء منخفض جوي حاد، صُنف ضمن الدرجة الثالثة.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية بأن الثلوج تراكمت في بعض المراكز الشمالية من منطقة تبوك التي تعد البوابة الشمالية للشبه الجزيرة العربية، خصوصًا المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.
This is Saudi Arabia. #Tabuk pic.twitter.com/1nIKAdyWkd— Atif (@AtifShahzadsays) January 12, 2020
#جبل_اللوز— 1% (@iiduuuh) January 10, 2020
Who can believe that? This is in Saudi Arabia pic.twitter.com/y9CldlX8W5
وضرب المنطقة منخفضًا جويًا، تمركز داخل الأراضي السورية، صُنف ضمن الدرجة الثالثة، وترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.
وحول تساقط الثلوج بغزارة منطقة تبوك إلى مقصد سياحي للأهالي والسياح، خصوصًا أن هذه الأجواء تتزامن مع فعاليات "شتاء طنطورة" في المنطقة، وكذلك مع إجازة منتصف العام الدراسي.
شهدت مرتفعات #جبل_اللوز ليلة وفجر اليوم هطولًا كثيفًا #للثلوج— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020
إليكم مقطع فيديو مميز #ثلوج_تبوك
تصوير: نصار العنزي pic.twitter.com/Efbwhot6E3
ولمحبي الآثار، فإن جبل اللوز يخبئ بين ثناياه كثيرًا من النقوش الصخرية لحيوانات وصيادين تشابه تلك الموجودة في جبة في حائل، حيث تظهر نقوش النعام والجمال والصيادين على أظهر الخيول وتتناثر تلك النقوش بين الصخور الكبيرة والصخور المتوسطة وتمت مشاهدة بعض مجموعاتها على ارتفاع 2061 متر قبل الوصول إلى نهاية الطريق بأعلى الجبل.
مافي شي يضاهي جمال مدينتي وقت الشتاء ❄️🤍#جبل_اللوز pic.twitter.com/REWba23doj— دلال | ☾ (@D11ll_) January 10, 2020
وقال المسؤول الإعلامي في فرع هيئة السياحية بمنطقة تبوك وائل الخالدي أن الزائر الأبيض يجذب كثيرًا من الناس سواء من داخل أو خارج السعودية. وقال الخالدي: "في هذه الفترة أتوقع توافد كثير من الزوار، خصوصًا أن تساقط الثلوج هذه المرة يتزامن مع الإجازة المدرسية".
يذكر أن ارتفاع جبل اللوز، يصل إلى نحو 2600 متر فوق سطح البحر، وسُمي بـ"اللوز" نسبة لشجيرات اللوز التي تكثر في جنبات الجبل الذي تغطي الثلوج قمته سنويًا، ويبعد 200 كيلومتر غرب تبوك العاصمة الإدارية للمنطقة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية.
ثلوج علقان فجراً ☃️☃️— سناب تبوك 🇸🇦 (@snap_tabuk) January 10, 2020
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الجمعة 10 يناير 2020 #ثلوج_تبوك .. #جبل_اللوز pic.twitter.com/DmnmABhFh0
ويوجد أسفل الجبل أودية شهيرة تنبت فيها نباتات عطرية تستخدم في العطارة والعلاج مع صعوبة الوصول إليها من غير أهلها.
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