الزائر الأبيض يغطي البوابة الشمالية للجزيرة العربية.. والحرارة 15 تحت الصفر في تبوك

في مشهدٍ بمشهد قلما يتكرر في العام، شهدت منطقة تبوك شمالي السعودية، منذ فجر يوم الجمعة الماضي، تساقطًا كثيفًا للثلوج من جراء منخفض جوي حاد، صُنف ضمن الدرجة الثالثة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية بأن الثلوج تراكمت في بعض المراكز الشمالية من منطقة تبوك التي تعد البوابة الشمالية للشبه الجزيرة العربية، خصوصًا المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.

#جبل_اللوز

Who can believe that? This is in Saudi Arabia pic.twitter.com/y9CldlX8W5 — 1% (@iiduuuh) January 10, 2020

وضرب المنطقة منخفضًا جويًا، تمركز داخل الأراضي السورية، صُنف ضمن الدرجة الثالثة، وترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وحول تساقط الثلوج بغزارة منطقة تبوك إلى مقصد سياحي للأهالي والسياح، خصوصًا أن هذه الأجواء تتزامن مع فعاليات "شتاء طنطورة" في المنطقة، وكذلك مع إجازة منتصف العام الدراسي.

شهدت مرتفعات #جبل_اللوز ليلة وفجر اليوم هطولًا كثيفًا #للثلوج

إليكم مقطع فيديو مميز #ثلوج_تبوك



تصوير: نصار العنزي pic.twitter.com/Efbwhot6E3 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020

ولمحبي الآثار، فإن جبل اللوز يخبئ بين ثناياه كثيرًا من النقوش الصخرية لحيوانات وصيادين تشابه تلك الموجودة في جبة في حائل، حيث تظهر نقوش النعام والجمال والصيادين على أظهر الخيول وتتناثر تلك النقوش بين الصخور الكبيرة والصخور المتوسطة وتمت مشاهدة بعض مجموعاتها على ارتفاع 2061 متر قبل الوصول إلى نهاية الطريق بأعلى الجبل.

مافي شي يضاهي جمال مدينتي وقت الشتاء ❄️🤍#جبل_اللوز pic.twitter.com/REWba23doj — دلال | ☾ (@D11ll_) January 10, 2020

وقال المسؤول الإعلامي في فرع هيئة السياحية بمنطقة تبوك وائل الخالدي أن الزائر الأبيض يجذب كثيرًا من الناس سواء من داخل أو خارج السعودية. وقال الخالدي: "في هذه الفترة أتوقع توافد كثير من الزوار، خصوصًا أن تساقط الثلوج هذه المرة يتزامن مع الإجازة المدرسية".

يذكر أن ارتفاع جبل اللوز، يصل إلى نحو 2600 متر فوق سطح البحر، وسُمي بـ"اللوز" نسبة لشجيرات اللوز التي تكثر في جنبات الجبل الذي تغطي الثلوج قمته سنويًا، ويبعد 200 كيلومتر غرب تبوك العاصمة الإدارية للمنطقة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية.

ويوجد أسفل الجبل أودية شهيرة تنبت فيها نباتات عطرية تستخدم في العطارة والعلاج مع صعوبة الوصول إليها من غير أهلها.

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