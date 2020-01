الزائر الأبيض يغطي البوابة الشمالية للجزيرة العربية.. والحرارة 15 تحت الصفر في تبوك

في مشهدٍ بمشهد قلما يتكرر في العام، شهدت منطقة تبوك شمالي السعودية، منذ فجر يوم الجمعة الماضي، تساقطًا كثيفًا للثلوج من جراء منخفض جوي حاد، صُنف ضمن الدرجة الثالثة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية بأن الثلوج تراكمت في بعض المراكز الشمالية من منطقة تبوك التي تعد البوابة الشمالية للشبه الجزيرة العربية، خصوصًا المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.

