السجادة الحمراء تنتظرك.. "سينما السيارات" تنطلق في مول الإمارات بدبي

أطلقت "ڤوكس سينما" التابعة لشركة "ماجد الفطيم" تجربة ترفيهية جديدة من خلال "سينما السيارات" في مول الإمارات وذلك للترفيه والوقاية من فيروس "كورونا" في ذات الوقت.

وأعلنت الشركة بأن "سينما السيارات" ستتوفر ابتداءً من الأحد 17 مايو، ويعود ريع العرض الأول لصالح حملة 10 ملايين وجبة بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

من #دبي، تجربة ترفيهية جديدة تطلقها "ڤوكس سينما" التابعة لـ "ماجد الفطيم" من خلال "سينما السيارات" في مول الإمارات، وستتوفر الخدمة ابتداءً من الأحد 17 مايو، ويعود ريع العرض الأول لصالح حملة 10 ملايين وجبة. pic.twitter.com/0c94SvFFMt — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 13, 2020

ويظهر الزوار في عرض تجريبي وإنه بعد دخول السينما بالسيارة يجري وضع لصاقة على السيارة حتى يتم بث الصوت في النظام الصوتي للسيارة، فيما يمكن طلب وجبات طعام ومشروبات قبيل ركن السيارة لمشاهدة الفيلم.

وتتسع منصّة "سينما السيارات" لـ75 سيارة، مع شخصين، كحد أقصى، داخل كل سيارة. وذلك تماشيًا مع الإجراءات الحكومية المتبعة في دولة الامارات للحد من تفشي "كورونا".

كما لا يمكن للأفراد فوق سن الستين عامًا، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عامًا من زيارة مراكز التسوّق، أو «فوكس سينما السيارات» حاليًا.

وأجرت المجموعة عرضاً تجريبياً، أمس الأربعاء.

وتأتي تلك الخطوة بعد الإغلاق المؤقت لصالات السينما، وكمساهمة في توفير الدعم للجهود الحكومية الخاصة باستئناف الأعمال في بعض القطاعات الاقتصادية بطريقة آمنة.

وسيتحول سطح "مول الإمارات" مع تجربة "سينما السيارات" إلى منصة عرض مضاءة بالنجوم في الهواء الطلق، حيث ستقام العروض المسائية يومياً عند الساعة 7:30 مساء.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للسينما": "يتواصل عملاؤنا معنا باستمرار، ويعبرون لنا عن مدى افتقادهم للتجربة الفريدة والغامرة التي نقدمها في فوكس سينما، وسعداء بالتعاون مع مول الإمارات لإطلاق أسلوب مبتكر لمشاهدة الأفلام السينمائية بالطريقة التي اعتادوا عليها، على الشاشة العملاقة. وفي ظل التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على حركة تنقل الأفراد، تعدّ هذه التجربة فرصة مثالية للزوار كي يستمتعوا بتجربة الشاشة العملاقة من جديد مع أفراد العائلة بأمان. وتلتزم تجربة «سينما للسيارات» بكل الإرشادات الحكومية والإجراءات الوقائية".

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