السجن والإبعاد لليوتيوبر السعودي "دايلر" من الإمارات.. والتهمة "حيازة وتعاطي المخدرات"

وضع السلك القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية تراجيدية ومتوقعة لليوتيوبر ونجم سناب شات ومغني الراب السعودي عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ "دايلر" بعد تورطه بقضية تعاطي وحيازة المخدرات.

القضية بدأت منذ شهر أبريل من العام الماضي، حين ألقت قوات الشرطة في دبي القبض على "دايلر" الذي تجاوز الـ 18 عامًا من عمره بقليل، بعد العثور على ثلاث نبتات خضراء اللون داخل مقر سكنه بدبي، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، واتهم أيضًا بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

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اليوم، أقرت محكمة الجنايات الإماراتية في دبي، قرارًا بالحبس 6 أشهر لـ"الدايلر" والإبعاد عن الدولة.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بالقضية: "معلومات موثوقة المصدر وردت عن قيام دايلر بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، ليتم القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان".

وأضاف: "قاد تفتيش شقته الشرطة للعثور تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس يحوي كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، بجانب العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه".

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وأفاد "دايلر" خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص بإحدى الحفلات لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد المتهمة الرابعة "حدث دون الثامنة عشر" بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل".

وأقر متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة "دايلر" عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة "دايلر" مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها، فيما تمت إحالة المتهمة الرابعة إلى محكمة الأحداث.

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يذكر أن عدد متابعي "دايلر" في موقع يوتيوب، وصل نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ"يوتيوبر" يقدم محتوى منوعًا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت قبولًا بين المراهقين ثم اتجه بعدها للتمثيل.

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