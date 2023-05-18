السعودية: العثور على رضيع داخل كيس بلاستيكي في مكب نفايات

البوابة - تصدر وسم #دار_الأيتام قائمة الأكثر تفاعلًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد العثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيكي أمام مكب للنفايات ومعه رسالة طويلة تكشف عن اسمه وعمره ونسبه.

وبحسب الرسالة التي عثر عليها مع الطفل الرضيع، يبدو أن من وضعه في الكيس البلاستيكي أمام أحد دور الأيتام هي والدته التي لم تعد قادرة على رعايته بعد وفاة والده مؤكدة بأنه "ابن حلال" ويدعى عمر بن عبدالرحمن.

وأشارت والدة الطفل عمر بأنه يبلغ من العمر شهر وسبعة أيام، وطلبت ممن يعثر عليه أن يضعه في دار الأيتام لرعايته من قبل جهة موثوقة، وطلبت من أهل الخير رعايته والمحافظة عليه وعلى اسمه.

وأكدت والدة الطفل بأن الظروف الصعبة أجبرتها على التخلي عن ابنها الذي أنجبته بـ"الحلال"، وطالبت بأن لا يتم قذفها أو القول بأنه "ابن حرام"، مؤكدة بأن طفلها "بدوي الأصل".

وأعربت الأم عن ألمها وحزنها من اتخاذ هذا القرار بالتخلي عن رضيعها، سائلة الله بأن يربط على قلبها وأن يلهمها الصبر والسلوان وأن تلتقي به في الآخرة.

رسالة الأم

وتاليًا نص رسالة الأم التي وجدت مع الطفل الرضيع عمر: "هذا الطفل اسمه عمر بن عبدالرحمن، يتيم الأب، والأم غير قادرة على تحمل رعايته لأسباب عدة لا يعلمه بها إلا الله وحدة، وقد شاء القدر أن أودع عمر عند رب العالمين في دار الأيتام، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه".

وأضافت: "اسم الطفل عمر ابن عبدالرحمن، نرجو من أهل الخير المحافظة على اسمه واني فعلت هذا الأمر ووضعته عند دار الايتام حفظ على عدم انتشار هذه الحالة في المجتمع واني اشهد الحزن على ما حدث لكن الله له شأن في هذا واستغفر الله العظيم، ولقد ولد الطفل قبل شهر وسبعة أيام في منزل، ولا ترموا المحصنات إن الله أمر بالستر وعدم البحث عني وعن أصله".

واختتم رسالتها بمجموعة من الأدعية والتي سألت بها الله بأن يحفظ طفلها من كل شر وأن يكون من أهل الخير والبر والتقوى.



وسم دار الأيتام في السعودية

وعبر وسم #دار_الأيتام عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقفهم من الواقعة، وقالوا بأنها كانت "صادمة" بالنسبة لهم.

وفي الوقت الذي وجه كثيرون أصابع اللوم على الأم لتخليها عن رضيعها، أعربت مجموعة كبيرة من السيدات عن رغبتهن باحتضان الطفل الرضيع عمر وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ولم يتم الإشارة إلى مكان العثور على الطفل الرضيع، واكتفى المغردون بالإشارة إلى أنه كان في مكب للنفايات أمام أحد دور الأيتام في السعودية.