السعودية تمنع الشورت في المساجد .. وغرامة مالية تنتظر المخالفين

أقرت وزارة الداخلية السعودية تعديلات جديدة على لائحة احترام الذوق العام لتضم 20 مخالفة بدلًا من 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بدفع غرامات مالية متفاوتة حسب نوع ومكان ارتكاب المخالفة.

وتضمن التعديل الجديد على اللائحة إضافة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت في المساجد ‏والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد وافق على لائحة احترام الذوق العام في نوفمبر 2019، وكانت تضم حينها 19 محالفة يعاقب مرتكبها بدفع غرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.

وسبقها في أبريل عام 2019، صادق مجلس الشورى في السعودية على "قانون الذوق العام" الذي يضم 10 مواد، تلاه لائحة تنفيذية تتضمن المخالفات، العقوبات، وضوابط تطبيق القانون، صادرة عن وزارة داخلية في سبتمبر.

قائمة مخالفات الذوق العام في السعودية

1- التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفًا ذا طبيعة جنسية.

2- رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

3- تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

4- عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها.

5- البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

6- إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

7- تجاوز الحواجز للدخول إلى أماكن العامة.

8- ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان.

9- ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم.

10- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء، أو الذوق العام.

11- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صور أو أشكال فيها إثارة للعنصرية، أو النعرات، أو الترويج لتعاطي الممنوعات، أو الإباحية.

12- الكتابة أو الرسم، أو ما في حكمهما، على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أي من مكوناته أو موجوداته دون ترخيص.

13- وضع عبارات أو صور على وسائل النقل بها إثارة للعنصرية، أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية.

14- وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في أماكن العامة دون ترخيص.

15- إشعال النار في الحدائق أو الأماكن العامة.

16- التلفظ بقول أو بفعل في أماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر.

17- تخطي طوابير الانتظار بأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.

18- استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها في الأماكن العامة بما يؤذي أو يضر مرتاديها.

19- تصوير أشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.

وتسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة، التي تشمل الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، ودور السينما، والملاعب، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، وغيرها، وذلك بحسب المادتين الثانية والثالثة من القانون.