السعودية تُعيّن نورة الحقباني المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان.. وهذه أول تغريداتها

في كل المجتمعات دائمًا ما تبرز المرأة في قصص نجاح تعكس روح المثابرة والجد والاجتهاد، والمرأة السعودية ليست ببعيدة عن قصص النجاح هذه، وتعد نورة الحقباني واحدة منهنّ.

وأعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورعواد بن صالح العواد، أمس الأحد، تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة لتكون أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

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وجاء تعيين نورة الحقباني لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها.

نبذة عن نورة الحقباني

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تصدر اسم نورة الحقباني، خلال الساعات الماضية، مؤشرات محركات البحث ومنصات وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار تعيينها متحدثةً رسميةً باسم هيئة حقوق الإنسان.

تنشط نورة الحقباني في المجال الإعلامي الذي يعد من الدراسات التي اهتمت بها، وتعد نموذجًا متميزًا يحتذى به في ها المجال الذي كان لها فيه مساهمات كبيرة.

شغلت نورة الحقباني العديد من المناصب في المجتمع؛ وذلك فضلًا عن عملها الصحفي، من أهمها أنها شغلت منصب عضوية المجلس الإداري لمؤسسة المرأة العربية في السعودية، وهي أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب بالإضافة إلى أعمالها المرتبطة بالهيئات المؤسسية ذاتها.

كما تعد نورة الحقباني أحد أعضاء نقابة الصحافة الإعلامية في السعودية وعضو النقابة الصحيفة البريطانيّة وتعمل كاتبة في أحد الصحف، حيث نشرت العديد من المقالات.

وأبدعت نورة في صياغة المُحتويات والمعلومات التي تمتلكها من أجل بناء الحلم والطموح الكبير الذي تسعى إلى بنائه، وتمتلك بعض الأعمال الخاصة، أبرزها العمل الحر في مجال الإعلام، الذي عمل على قلب العديد من الموازين في قدراتها من أجل التطوير والاستمرار في الإبداع.

أول تغريدة من نورة الحقباني بعد تعيينها متحدثًا لهيئة حقوق الإنسان

نشرت نورة الحقباني المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان أول تغريدة لها بعد صدور قرار تعيينها أمس.

وقالت الحقباني في تغريدة من الحساب الرسمي لمتحدث الهيئة: "لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ هنا حساب المتحدث الرسمي لـ هيئة حقوق الإنسان، أرجو من الله التوفيق لتحقيق تطلعات وطموحات الهيئة".

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