السعودية: جبل اللوز يكتسي بالبياض لأول مرة في رمضان

البوابة - اكتست مرتفعات جبل اللوز، شمال غرب المملكة العربية السعودية في منطقة تبوك، حُلّة بيضاء بعد تساقط البَرَد يوم السبت الماضي، في حدثٍ قل مشاهدته خلال شهر رمضان المبارك في السنوات الماضية.

وراجت عدد من الصور والمشاهد المرئية التي أظهرت جمال جبل اللوز بحُلته البيضاء على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تساقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك يوم السبت رافقها زخّات من البَرَد.

ونجح المصوّر السعودي فهد الطرفاوي في توثيق المشهد من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المذهلة التي التقطتها عبر عدسته الخاصة ونشرها عبر حساباته الرسمية في منصة التدوين "تويتر".

وأكّد المصوّر الطرفاوي أنّ الأجواء كانت "رائعة جدًا" على جبال اللوز في تبوك الذي لُقبت بهذا الاسم لوجود شجر اللوز به قديمًا، وهو ما أثبتته الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مشهد جبال اللوز البيضاء خاصة وأنها جاءت في شهر الصوم الذي يتميّز عن الأعوام السابقة ببرودة الأجواء وقِصر ساعات صيامه.

جبل اللوز يكتسي الأبيض

جبل اللوز

يقع جبل اللوز في منطقة تبوك، شمال غرب السعودية وعلى الحدود الأردنية، وهو امتداد لجبال السروات، ويتميّز ببرودته الشديدة ويشهد تساقطًا للثلوج خلال فصل الشتاء ويتأثر بالمنخفضات الجوية القادمة من منطقة بلاد الشام.

ويبلغ ارتفاع جبل اللوز حوالي 2549 متر فوق سطح البحر، لذا يُعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى.

