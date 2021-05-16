السعودية رغد دايز تستعرض كوبًا للقهوة بـ"4.600 ريال"

عادت مشهورة "سناب شات" السعودية رغد، صاحبة حساب "رغد دايز"، الى تصدر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما استعرضت كوب قهوة بقيمة 4.600 ريال سعودي أي ما يعادل 1.226 دولار أمريكي.

ونشرت رغد عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لكوبها من علامة "فرزاتشي" الإيطالية والمرصعة بـMedusa.

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السعر المبالغ الذي دفعته المشهورة على كوب قهوة واعتبروه "هياط" و"استعراض" أمام جمهورها.

فيما أشار عدد من المعلقين الى أن الكوب هو هدية من صديقتها ولم تدفع رغد مقابل الحصول عليه لكن ذلك لا يبرر دفع هذا المبلغ لشراء "كوب بلاستيكي" فقط من أجل شرب القهوة.

يذكر أن رغد هي فتاة سعودية من أصل يمني تعتبر من أشهر المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"انستقرام" حيث يتابعها أكثر من 4 مليون شخص.

وكانت قد أثارت رغد جدلًا قبل سنوات حين ظهرت في مقطع فيديو وقد تجمهر حولها عشرات الشباب في أحد المولات بمحافظة جدة.

وبحسب الفيديو فإن لحظة وصول رغد إلى "المول" كانت قمة الإثارة، فالعشرات من الفتيات يتدافعن نحوها والأصوات ترتفع في ظل فوضى عارمة بغية التقاط الصور لها أو معها.