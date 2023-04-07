السعودي محمد آل الشريف يفوز بالمركز الأول في فئة الأذان.. استمع لجمال صوته

البوابة- بعد منافسة استمرت لـ 16 حلقة، نجح الشاب السعودي محمد آل الشريف من الفوز بالمركز الأول في برنامج "عطر الكلام" عن فئة الأذان فيما حلّ الإندونيسي المشارك ضياء الدين بالمركز الثاني.

وفي ختام الحلقة الأخيرة من البرنامج، كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الفائز بالمركز الأول عن فئة الأذان بمبلغ مليوني ريال سعودي.

المشارك السعودي محمد الشريف الفائز بالمركز الأول ❤️🇸🇦

يرفعُ صوت الأذان أمام لجنة تحكيم #عطر_الكلام pic.twitter.com/3SS7lXIp4C — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 7, 2023

كما جرى في ختام الحلقة، توزيع الجوائز المليونية على الفائزين في فئة التلاوة، حيث فاز الإيراني يونس شاهمرادي بالمركز الأول في فئة التلاوة ونال مبلغ 3 ملايين ريال سعودي، فيما حصل السعودي عبدالعزيز الفقيه على المركز الثاني وجائزة بقيمة مليوني ريال، كما حصل المتسابق المغربي زكريا الزيرك على المركز الثالث وجائزة بقيمة مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع وجائزة بقيمة 700 ألف ريال.

وهنأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ابن بلدهم آل الشريف بهذا النجاح، وأعادوا تداول مقاطع فيديو له وهو يقوم برفع الآذان.

أحداث تحمل بعدًا آخر من الجمال؛ في الحلقة الختامية من المسابقة الأكبر من نوعها بالعالم ❤️

#عطر_الكلام pic.twitter.com/q0QRphgCMO — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 7, 2023

محمد آل الشريف يفوز بالمركز الأول في برنامج "عطر الكلام"

بأدائهِ القوي؛ المشارك محمد الشريف من السعودية ❤️🇸🇦

يرفعُ صوت الأذان

تُعرض الحلقة على شاشة mbc ومنصّة شاهد 🌙#عطر_الكلام pic.twitter.com/OI4WKrRUIc — عطر الكلام (@OtrElKalam) April 6, 2023

برنامج عطر الكلام

وكانت مسابقة "عطر الكلام" قد حصدت في ختام منافساتها اليوم 6 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي جاءت على النحو التالي:

أكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة

أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة

رقم قياسي في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن

رقم قياسي في عدد المشاركين في رفع الأذان

صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن

صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات الأذان

وتعد مسابقة "عطر الكلام"، التي أتت هذا العام بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، واحدة من المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه، حيث أتاحت المشاركة لجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم.