السلطات الهندية تشتري المعاطف لحماية الأبقار من برد الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، قرر مجلس مدينة "أيوديا" الهندية شراء معاطف للأبقار الموجودة في ملاجئ المدينة المقدسة.

وقال نراج شوكلا، مفوّض مدينة "أيوديا"، الواقعة في منطقة فيض أباد في ولاية آتر برديش شمال الهند: "نحن بصدد صنع معاطف للبقر من قماش (جوت)، وسيتم تنفيذ هذا المخطط على ثلاث مراحل".

وقال: "في المرحلة الأولى قمنا بتوزع المعاطف في مأوى Baishingpur للبقر الذي يضم حوالي 1200 رأس من الماشية بما في ذلك 700 ثور والباقي من الأبقار والعجول".

​

وتابع: "الدفعة الأولى من المعاطف سيتم استلامها بعد أيام، وتبلغ تكلفة المعطف الواحد 250-300 روبية (أي ما يعادل 3-4 دولارات أمريكية).

وأردف يقول: "يتم تحضير المعطف من طبقتين، وطلبنا بأن تكون الطبقة الأولى ناعمة على جسم الحيوانات وأن يوفر الدفء اللازم لهم".

أما قماش (جوت) مصنوع من نبات ينمو في المناطق الاستوائية والموسمية، ويتميز بأليافه وهو من فئة الشجريات.

وتمتاز ألياف (جوت) باللمعان ونعومة السطح، إلا أنها تفقد لمعانها بالتخزين، كما أنه سريع العطب في الجو الرطب بسبب نمو البكتيريا والعفن، ويحتفظ في الأحوال العادية بمقدار 14 % من الرطوبة.

المدينة المقدسة "أيوديا"

ارتبط اسم مدينة اسم "أيوديا" بحادثة هدم مسجد "الباربي" للمسلمين في 6 ديسمبر عام 1992 حين هجم نحو 15.000 هندوسي متعصب لهدمه وحرقه أمام أنظار العالم وهم من أتباع منظمة بهارتيه جنتا بارتي المنظمة الهندوسية المتعصبة التي وصلت لحكم الهند سنة 1998.

​

يعتقد العلماء المعاصرون أن "أيوديا" الحالية هي نفس أيوديا الأسطورية، أو أن المدينة الأسطورية هي المكان الأسطوري الذي تم تحديده مع أيوديا الحالية فقط خلال فترة غوبتا حوالي القرن الرابع - الخامس.

واكتسبت المدينة أهميتها وفق ما سردته النصوص البوذية بأنها مسقط رأس عدة آله هندوسية منهم "غوتاما بوذا" و"ماهافيرا"، كما أنها كانت عاصمة مملكة كوسالا القديمة.

​

كما أشارت النصوص الى أن هذه المدينة هي مسقط رأس خمس حيوانات tirthankaras وهي Rishabhanatha و Ajitanatha و Abhinandananatha و Sumatinath و Anantnath ، التي ترتبط بأسطورة بشاكرافارتين.

تعتبر المدينة مسماة على اسم مؤسسها، الملك "أيود" المذكور في النصوص الهندوسية كأحد أسلاف الإله راما. ويأتي الاسم من الجذر السنسكريتي yudh، الذي يعني "قاتل" أو "شن حرب"، وتـُترجم إلى إما "لا تـُقاتـَل"، أو بالتحرر من الترجمة الحرفية "لا تـُقهـَر". وفي زمن گاوتاما بوذا كانت المدينة تـُسمى "أيوجـّها" بلغة پالي وأيوديا بالسنسكريتية، إلا أن تلك المدينة قيل أنها تقع على نهر "الگانج".

لمزيد من اختيار المحرر:

"بقرة بحر" يتيمة تتحول الى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي