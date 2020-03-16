السماء تمطر باذنجان في طهران.. ومسؤول إيراني يفسر الظاهرة!

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر هطول أمطار في العاصمة الإيرانية طهران ولكن محملة بأعداد كبيرة من الباذنجان.

وأظهر مقطع الفيديو، سقوط ثمار الباذنجان على المارة في الشوراع بشكل مُضحك، الأمر الذي تسبب في حالة من الخوف لدى المارة.

في حين فسر نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية والعسكرية، حميد رضا غودرزي، ظاهرة سقوط الباذنجان كالمطر

وقال "غودرزي" أن الفيديوهات التي انتشرت اليوم وبشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيها الباذنجان يتساقط من السماء، كانت بفعل استخدام خدع سينمائية من قبل مواطن إيراني.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المصمم الإيراني "أمين تقي بور إيراني"، الذي يعمل في الخدع السينمائية في هوليود في الولايات المتحدة، هو الذي يقف خلف ظهور هذه الفيديوهات وهو من ركبها.

وكان "تقي بور" قد زار طهران، بعد وفاة والده لكنه لم يتمكن من العودة بسبب تعليق الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا.

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