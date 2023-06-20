السورية هبة حيدري تتوج بلقب ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023

البوابة - توّجت الإعلامية السورية هبة حيدري بلقب ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023 من قِبل مؤسسة السوسن العالمية المشهورة منذ ثلاثين عامًا باختيار وتتويج أجمل الملكات في العالم في العديد من الألقاب الجمالية الرسمية.

وشاركت الإعلامية هبة مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" التهاني والتبريكات التي تلقتها من قبل متابعيها وزملاءها في عالم الإعلام.

هبة حيدري