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السورية هبة حيدري تتوج بلقب ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 20 حزيران / يونيو 2023 - 09:18
هبة حيدري
هبة حيدري

البوابة - توّجت الإعلامية السورية هبة حيدري بلقب ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023 من قِبل مؤسسة السوسن العالمية المشهورة منذ ثلاثين عامًا باختيار وتتويج أجمل الملكات في العالم في العديد من الألقاب الجمالية الرسمية.

وشاركت الإعلامية هبة مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" التهاني والتبريكات التي تلقتها من قبل متابعيها وزملاءها في عالم الإعلام.

هبة حيدريهبة حيدري

هبة حيدري

  • ولدت هبة حيدري في 25 أكتوبر 1989 

  • إعلامية ومذيعة سورية من مدينة حلب 

  • تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة دمشق

  • دخلت عالم الإعلام وتحرير الأخبار من خلال أكاديمية فوكس للاستشارات والتدريب والتطوير الإعلامي بدبي

  • في 2016 بدأت العمل في  قنوات إم‌ بي‌ سي 1 - MBC

  • انتقلت للعمل في قناة المشهد الفضائية
     

هبة حيدري
كلمات دالة:هبة حيدريملكة جمال الإعلاميات العرب

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