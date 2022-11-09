الشاعر محمد السكران يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

أعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن قلقهم إزاء إصابة الشاعر محمد السكران بمرضٍ خطير.

وتناقلت صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي أنباء إصابة الشاعر الشهير محمد السكران بمرض السرطان وبأنه أجرى عملية جراحية قبل أيامـ دون التحقق من صحة هذه الأنباء أو التواصل مع مصادر مقربة منه.

وزعمت هذه الصفحات أن الشاعر محمد السكران كان قد ألقى مؤخرًا قصيدة شعرية أعلن من خلالها عن إصابته بمرض خطير الأمر الذي أثار قلق وخوف متابعيه ومحبيه.

مرض الشاعر محمد السكران

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع نبأ إصابة الشاعر محمد السكران بمرض السرطان حتى تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وتوجه محبي ومتابعي السكران نحو موقع التدوين "تويتر" من أجل كتابة رسائل دعم له تشد من أزره في هذا المصاب الصعب داعين الله أن يشفيه وأن يغمره بالصحة والعافية.

الشاعر محمد السكران يكشف الحقيقة

ودفعت التغريدات المتتالية والدعوات بالشفاء العاجل من الشاعر محمد السكران إلى كتابة تغريدة عبر حسابه على تويتر يكشف فيها حقيقة الأمر.

ونفى الشاعر السكران في التغريدة التي كتبها قبل ساعات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إصابته بمرض عضال، موجهًا شكره وامتنانه لكل محبيه ومتابعيه على كلماتهم الصادقة ودعواتهم له بالشفاء العاجل.

فايز المالكي والشاعر محمد السكران

من جهته نفى الفنان فايز المالكي إصابة الشاعر السكران بمرض السرطان مشيرًا إلى أن الأخير أجرى عملية بسيطة لعلاج الجيوب الأنفية بعد انسدادها بشكل بسيط.

من هو الشاعر محمد السكران

اسمه الكامل: محمد عمر السكران التميمي.

محمد عمر السكران التميمي. تاريخ الولادة: 1991

1991 مكان الولادة: محافظة شقراء

حظي محمد السكران على شهرة واسعة في السعودية ومنطقة الخليج العربي بعد مشاركته في النسخة السابعة من برنامج شاعر المليون والذي بث عام 2015-2016 وحصل فيها على المركز الثالث.

كما شارك محمد السكران في عدد من المهرجانات والأُمسيات ومنها: