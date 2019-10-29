الشمام والكابوريا تورط وزير في الحكومة اليابانية وتدفعه لتقديم استقالته

قدّم وزير التّجارة الياباني "إيشو سوغاوارا" يوم الجمعة الماضي استقالته بعد اتهامه بانتهاك قانون الانتخابات وذلك بعد شهر واحد فقط من تولي منصبه وتكليفه بمعالجة النزاع التجاري مع كوريا الجنوبية.

ووفقًا لصحيفة "اليابان تايمز" فقد قدم وزير الاقتصاد الياباني "رشوة" لناخبيه في طوكيو مؤلفة من البرتقال والشمام والكابوريا (سلطعون البحر) لدعم حملاته الانتخابية.

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كما أشارت الصحيفة الى أن الوزير قدم 185 دولارًا "رشوة" لعائلة أحد المؤيدين وهذا يعد انتهاكًا لقانون الانتخابات في اليابان الذي يحظر على السّلطة إعطاء تبرعات للناخبين في دوائرهم.

وكشفت الصحيفة الى أن "سوغاوارا"، الذي أرسل مكتبه أيضًا باقات زهور إلى جنازات عدة هذا العام، كان يخطط لتوضيح موقفه في البرلمان يوم الجمعة، لكنه اختار الاستقالة حتى لا يؤجل انعقاد جلسة برلمانية.

في حين وقال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بأنه قبل استقالة "سوغوارا" وطلب من "هيروشي كاجياما" تولي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نيابة عنه.

وقال "آبي" للصحفيين في مكتبه: "أتحمل مسؤولية تعيينه وأعتذر بشدة لشعب اليابان عن هذه النتيجة."

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