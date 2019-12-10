الشياطين تطارد الأطفال الأشقياء احتفالًا بـ"أعياد الميلاد" في التشيك

في تقليد عمره آلاف السنوات، شهدت إحدى القرى التشيكية ظهور أشخاص بزي شياطين في الشوارع يهزون سلاسل ويقرعون الأجراس ويبحثون من بيت لآخر عن الأطفال ذوي السلوك السيء.

ويأتي هذا التقليد قبل احتفالات عيد الميلاد في قرية فالاسكا بولانكا التشيكية، هو احتفال بالقديس سان نيكولاس، الذي عاش في القرن الرابع الميلادي والذي يظهر في زي خاص ليهدئ من روع الأطفال بإعطائهم الحلوى.

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ويرى صغار القرية أن قيام من يضعون نحو 40 شكلًا من الأقنعة المصنوعة من جلود الأغنام بمطاردتهم على الجليد متعة بريئة.

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وقال الطفل "فاتسلاف كوسوبيك" من قرية فالاسكا بولانكا التي تبعد نحو 330 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة براغ: "التقليد جميل، ونحن نستمتع به. نحن نجري من هؤلاء الشياطين، وهم يطاردوننا. إنه شيء مرعب".

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كما قام أحد الأفراد بوضع قناعا عمره 40 عامًا ارتداه والده على وجهه، احتفالًا باليوم المعروف باسم كرامباس، التي يضع الناس خلالها هذه الأقنعة في فترة عيد الميلاد وسط أوروبا.

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