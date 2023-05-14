الشيخة لطيفة بنت حاكم دبي ترزق بمولودة جديدة

البوابة - رُزقت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمولودة جديدة.

وزفت الشيخة لطيفة النبأ السار بقدوم المولودة الجديدة من خلال صورة شاركتها مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم أكثر من 1 مليون و700 ألف شخص.

واختارت الشيخة لطيفة للمولودة الجديدة اسم "هند"، لتنضم إلى شقيقها محمد وشيخة.

وأرفقت الشيخة لطيفة الصورة التي تضمن اسم المولودة الجديدة بتعليق جاء فيه: "الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنّة.. رزقنا الله بمولودة أسميناها "هند".. جعلها الله قرة عينٍ لنا وأنبتها نباتاً حسناً".

ولم تكشف الشيخة هند عن موعد إنجابها للمولودة الجديدة، واكتفت بالإشارة إلى زوجها الشيخ فيصل سعود القاسمي.

من هي الشيخة لطيفة آل مكتوم