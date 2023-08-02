الشيخة مرام آل خليفة تخطف الأنظار بجمالها في حفل تكريم زوجها في لندن

البوابة - نجحت الشيخة البحرينية مرام بنت محمد آل خليفة في لفت الأنظار لدى حضورها مراسم منح زوجها الشيخ خليفة آل بن دعيج آل خليفة الدكتوراه الفخرية من مجلس جامعة سالفورد – مانشستر البريطانية، الاثنين.

وحرصت الشيخة مرام على التواجد إلى جانب زوجها وبرفقة ابنيهما في هذا اليوم المميز، بإطلالة تجمع بين الرقي والحشمة وارتدت فستان باللون الوردي مع تفاصيل أنيقة من ناحية الصدر.

وأكملت الشيخة مرام إطلالتها بحقيبة هيرمس الفاخرة من نوع kelly باللون الوردي، واكتفت بإسدال شعرها بطريقة أنيقة على كتفيها.

وجاء منح الشيخ خليفة هذه الدرجة الفخرية تقديرًا لجهوده البارزة ودوره في دعم مسيرة التعليم العالي في البحرين.

من هو الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

اسمه الكامل هو الشيخ خليفة بن دعيج بن خليفة بن محمد بن عيسى آل خليفة

دراسة الشيخ خليفة آل خليفة

شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في واشنطن

درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جون هوبكنز

درجة الماجستير في السياسة الاجتماعية من جامعة جورج تاون

خريج كلية ساندهرست العسكرية

مناصب الشيخ خليفة آل خليفة

يذكر أن الشيخ خليفة آل خليفة يتبوأ العديد من المناصب القيادية في البحرين، ومنها: