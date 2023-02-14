الشيخة موزا تدعم متضرري زلزال تركيا وسوريا على طريقتها الخاصة

البوابة - شاركت زوجة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر، في المسيرة التي انطلقت في العاصمة الدوحة لدعم متضرري الزلزال المميت الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي، 6 فبراير 2023، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وشوهدت الشيخة موزا بنت ناصر برفقة ابنتها الشيخة هند بنت حمد آل ثاني وابنها الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الذين حرصوا على التواجد في المسيرة الخيرية.

الشيخة موزا تدعم متضرري زلزال تركيا وسوريا

الشيخة موزا برفقة الشيخة هند

وتم التحضير لهذه المسيرة الخيرية من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع Qatar Foundation والمدينة التعليمية التابعة لها بهدف إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا المروّع.

واختارت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع للمسيرة عنوان "معًا نمشي من أجل الإنسانية – Walk for a Case" تجسيدًا لمعاني الأخوة والتضامن مع البلدين المتضررين.

أمير قطر يزور تركيا

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وصل مدينة إسطنبول يوم الأحد، 12 فبراير 2023، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان وللتعبير عن تضامنه مع الشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

وعبر الأمير تميم لدى لقاءه أوردوغان عن صادق تعازيه لضحايا الزلزال المميت، مؤكدًا تضامن بلاده مع الشعب التركي.

كما أكد الأمير تميم مواصلة بلاده تقديم كامل أوجه الدعم لتركيا لتجاوز تداعيات الزلزال والتي تمثلت بتسيير جسر جوي، وتخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال.

كما تبرع الشيخ تميم بـ 50 مليون ريال قطري ( أي ما يعادل 14 مليون دولار) لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا.

يُعد الأمير تميم أول زعيم يزور تركيا بعد الزلزال المميت الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

اليوم الرياضي لدولة قطر

وتزامنت المسيرة الخيرية مع بدء فعاليات "اليوم الرياضي لدولة قطر"، في نسخته الثانية عشرة، الذي يُعد امتدادًا لرؤية قطر الرياضية واهتمامها بتنظيم البطولات والفعاليات التي تجمع الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

ووقع الاختيارعلى يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير يومًا للاحتفال بـ"اليوم الرياضي لدولة قطر" وفقًا لقرار أميري صدر عام 2012 بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على المشاركة في أنشطة رياضية مختلفة.

وفي هذا اليوم المميز، تشهد دولة قطر العديد من الفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية التي تقام بهدف الترويج للرياضة وتثقيف المجتمع المحلي حول أهمية الرياضة ودورها في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة قليل الحركة؛ مثل أمراض القلب والشرايين والسكري.

كما تنظم العديد من الوزارات والشركات القطاع الخاص العديد من الفعاليات الرياضية لموظفيها تتراوح بين كرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكواندو وركوب الدرجات الهوائية والسباحة.