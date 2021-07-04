الشيخ حمدان بن محمد يحتفل بـ"طلوع" توأمه راشد وشيخه (صور من الحفل)

احتفل ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بـ"طلوع" توأمه راشد وشيخة بحضور عدد الشيوخ والشيخات.

وتعد مناسبة الـ"طلوع" في الإمارات العربية المتحدة احتفالًا يُقام بمناسبة مرور 40 يومًا على ولادة الأطفال.

وشارك عدد ممن حضر الحفل صورًا خاصة عبر خاصية الـ"قصص-Stories" على تطبيق "إنستغرام" لتبادل الصور.

وكان الشيخ فزاع قد استقل توأميه في 21 من شهر مايو الماضي وأطلق عليهما اسم "شيخة" تيمنًا باسم زوجته الشيخة شيخة، و"راشد" على اسم شقيقه "راشد" الذي توفي إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 34 عامًا في يوم السبت 5 ذي الحجة 1436هـ الموافق 19 سبتمبر 2015 ودفن في مقبرة أم هرير في بر دبي.

وكشف الشيخ حمدان حينها عن صورة تجمعه مع توأمه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهو يحمل كل واحد منهما في يد، ليكتفي بكتابة تعليق: "لله الحمد والمنة"، مضيفًا قلبًا باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق.

وكان الشيخ حمدان قد تزوج في يوم 6 يونيو 2019 من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم

التي تبلغ من العمر 30 عامًا ولديها 8 اخوة وأخوات: 2 اشقاء الشيخة هند والشيخ مكتوم و6 غير أشقاء وهم الشيخة مدية والشيخ ثاني والشيخ راشد والشيخ أحمد والشيخ حشر والشيخ دلموك.