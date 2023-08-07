الشيخ محمد بن زايد دون حراسة في الساحل الشمالي.. ومصريون: بين أهلك

البوابة - فوجئ السيّاح في منتجع العلمين بالساحل الشمالي، شمال مصر، بتواجد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل نهيان بينهم ويلتقط صورًا تذكارية مع بعضهم.

وأشاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بتواضع الشيخ بن زايد أثناء تعامله مع السيّاح المتواجدين في المكان، الذين تهافتوا لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبه، حيث تواجد في المنتجع دون حراسة شخصية.

واعتبر عدد من المعلقين أن مشهد الشيخ بن زايد وسط محبيه دليلًا على عفويته، وحرصه على التواجد بالقرب منهم.

أغلى من يزور مدينة العلمين قائدنا بوخالد ❤️#محمد_بن_زايد pic.twitter.com/JxScioAn8n — جمال الحربي (@JALHARBISKY) August 4, 2023

الشيخ محمد بن زايد رجل دولة متواضع و قريب جداً من الناس و له رصيد محبة كبير في قلوب الملايين .#محمد_بن_زايد_في_العلمين_مصر



pic.twitter.com/N6k6YDzoXP — Abduljalil Alsaeid عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) August 5, 2023

كما تداول مغردون مقطع فيديو للشيخ بن زايد وهو يأخذ صورًا مع مصريين بينهم أطفال بطريقة عفوية، وهو ما أثار تفاعلًا.

وعبر وسم #بين_أهله"، رحب مغردون مصريون بالشيخ بن زايد، وأكدوا بأنه من أهل البيت نظرًا للعلاقات التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الشيخ بن زايد قد بحث مع نظيره المصري السيسي لدى لقاءه في مدينة العلمين، السبت، التطورات الإقليمية والدولية.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و"دار لقاء أخوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك".

وبحث الرئيسان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطابقت الرؤى بينهما بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم".

وقبيل زيارة مصر، زار الشيخ بن زايد، الأردن، في 2 أغسطس الجاري والتقى الملك عبد الله الثاني، في اليوم التالي وبحثا العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة.