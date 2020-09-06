الشيف بوراك يرعب المصارع "نورمحمدوف" بالقهوة الساخنة.. والأخير يرد بـ1:0

قام المصارع الروسي الشهير "حبيب نورمحمدوف"، بطل منظمة "يو أف سي" للفنون القتالية المختلطة، بزيارة لمطعم الشيف التركي الشهير "بوراك أوزدمير".

ونشر "بوراك" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يوثق فيه لحظة إرعابه المصارع الروسي بمقلب "سكب القهوة الساخنة".

وظهر حبيب في الفيديو وهو يتنظر شرب القهوة التركية التي كان يتقدم بها الشيف "بوراك" نحوه ليفاجئه بسقوطها عليه في مقلب عفوي أثار ضحك كل الموجودين على الطاولة الى جانب المصارع.

ويبدو أن حبيب تقبل مقلب "بوراك" بروح رياضية، حيث كتب معلقًا على الفيديو بـ1:0 والتي تعني بأن الشيف تمكن من تسجيل نقطة واحدة ضده، هل نشهد مقلبًا عنيفًا من المقاتل الروسي بحق الشيف التركي قريبًا؟

يذكر أن المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف يجري معسكره التدريبي الختامي لمواجهة منافسه الأمريكي "غاستن غايتغي" على لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، يوم 24 أكتوبر المقبل في الإمارات.

يذكر أن "غايتجي"، البالغ من العمر 31 عامًا، يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه "توني فيرغسون" إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249"، في مايو الماضي، بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ليحقق بذلك انتصاره الـ 22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما يحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم في 28 نزالًا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.